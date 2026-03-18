日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）を卒業すると発表した気象予報士の蓬莱大介氏が18日までにXを更新。同番組の司会を務めるフリーアナウンサー宮根誠司への感謝をつづった。

蓬莱氏は「3／27をもってミヤネ屋を離れます」とあらためて報告。「15年間、宮根さんと打合せなしのかけあい天気予報やりました 15年もですよ！是非、褒めてもらいたい」とユーモアまじりに振り返り、「でも、宮根さんのような身を削ってまで下の者を引き上げてくれる司会者、今の時代いますでしょうか？！僕は感謝しかないです」とつづった。

蓬莱氏は17日の放送で、今月27日をもって番組を卒業すると発表。宮根が「15年やってた？」と尋ねると、「2011年から。宮根さんとの打ち合わせなしの掛け合いの天気予報を15年させてもらいましたので」と回想。「いろんな気象災害も経験したので、それを生かして今後の次の番組に生かそうかなと思ってます」と意気込みを語っていた。

蓬莱氏は読売テレビで今月30日にスタートする朝の新生情報番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」に出演することが決まっており、今回の投稿でも「関西では引き続き番組やりますので」と頭を下げる絵文字を添えて告知した。