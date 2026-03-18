杉浦太陽、子役へ“神対応” まさかの“ハプニング”にも笑顔「スタンプできるやん！」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇。登場した子役のまさかのハプニングに“神対応”を見せた。
【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。
デモンストレーションで、子役のかんなちゃんが、外に出て、メッセージ、電話のやりとりをすることに。かんなちゃんが所定の場所に着いたと聞き、杉浦は「やっほー！着いたかな？」とメッセージを送ろうとするも、「漢字読めないかな？」と「ついたかな？」をひらがなにする“神対応”。
杉浦が「お出かけ先で子どもとつながれるの最高ですね」と話した矢先、かんなちゃんからの返信はまさかの「わからない」。報道陣がどよめくなか、杉浦も「わからないの？」困惑しつつも、定型文を誤って送ってしまったことが分かり、その後すぐに「ついた」と返信があり、一安心。その後、かんなちゃんからスタンプも送られ、杉浦は「スタンプできるやん！」と笑顔に。
杉浦は『SayuU（サユー）』について、「これチャットできるじゃないですか。通話もできる」「この大きさのこの軽さでこの機能ってすごくないですか」「機能ありすぎて。このサイズ。やっぱり子どもがつけて負担にならない大きさと重さって大事ですよね」と感心していた。
【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。
杉浦が「お出かけ先で子どもとつながれるの最高ですね」と話した矢先、かんなちゃんからの返信はまさかの「わからない」。報道陣がどよめくなか、杉浦も「わからないの？」困惑しつつも、定型文を誤って送ってしまったことが分かり、その後すぐに「ついた」と返信があり、一安心。その後、かんなちゃんからスタンプも送られ、杉浦は「スタンプできるやん！」と笑顔に。
杉浦は『SayuU（サユー）』について、「これチャットできるじゃないですか。通話もできる」「この大きさのこの軽さでこの機能ってすごくないですか」「機能ありすぎて。このサイズ。やっぱり子どもがつけて負担にならない大きさと重さって大事ですよね」と感心していた。