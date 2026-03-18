元AKB48でタレントの高橋みなみが18日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。トランプ米大統領が17日に自身のSNSで、イランへの軍事作戦について「誰の助けも必要ない」などと投稿していたことについて、冷たく突き放した。

「そもそもちゃんとトランプさんが各国と話して、合意の上で今回の戦争をしているというわけではないので。勝手に始めたこと」と高橋は今回の経緯について自分の言葉で表現した。さらに「それに対して、後から同盟国だからちょっと助けてくれよというのは、やり方としてどうなのかなと思いますし、トランプさんの発言自体が二転三転して一貫性がない中、焦りがあると思うんですけど、名指しされた国は、『えっ、どう対応すればいいんだろう』って、この大変ななかで判断しなければいけない」と続けた。

トランプ大統領は、イランへの軍事作戦についてNATO諸国の支援を求めたが、ほとんどの同盟国は「関与したくない」としている。

そうした中、高市早苗首相は19日に日米首脳会談を控えている。「高市さん、本当にどうされるのかなって、心配になりますよね」と話していた。