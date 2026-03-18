今年1月に第1子出産を発表した元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。3月31日放送のMBS「よんチャンTV」（月〜金曜後3・40）で仕事復帰することを報告した。

吉田は「マネージャーさん達が来てくれた 娘、初対面」と、マネジャーと愛娘が初対面を果たしたことを明かし、「そしてお仕事復帰日は3/31の よんチャンTVからになりました」と伝えた。吉田は「よんチャンTV」の火曜レギュラーを務めている。

「フル稼働はまだ難しそうですが徐々に頑張って行こうと思います ひとまず、新年度のタイミングから！またよろしくお願いします」と呼びかけた。

そして娘について「お仕事現場に連れて行かなきゃ行けないことも増えそうなので」とし、「マネージャーさんミルクあげる練習してた笑 環境が変わっても支え続けてくれる周りのスタッフの皆さんに感謝」と記していた。

吉田はNMB48のメンバーとして活動しながら美容系ユーチューバーとしても活動。2019年には自身がプロデュースするコスメブランド「b idol」を立ち上げた。2020年12月にグループ卒業後。2024年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表した。