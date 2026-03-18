¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¤¤Î¡©¡×¡¡Ä¹ÃË¤Î°ì¸À¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò³«»Ï ¢ª ·ë²Ì¡ÖÏÓÁêËÐÂç²ñ¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
5»Ò¤ÎÉã¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¥È¥è¥¿¤Î¸«¼é¤êGPS¡ÖSayuU¡Ê¥µ¥æ¡¼¡Ë¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ëÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¤¤Î¡©¡×¡¡Ä¹ÃË¤Î°ì¸À¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò³«»Ï ¢ª ·ë²Ì¡ÖÏÓÁêËÐÂç²ñ¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖSayuU2¡×¤Ï¡¢GPS¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½°Ê³°¤Ë¤âÄÌÏÃ¤ä»Ò¤É¤â¤Î´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸¡ÃÎ¡¦µÏ¿¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤ÏºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¡Ê¢¨ÄÔ¤Î»ú¤Ï¡¢¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¤ÎÅÀ£±¤Ä¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÂç²ÈÂ²¤ÎÉã¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ù±º¤µ¤ó¤ÏàÄ«¤¬°ìÈÖ¥Ð¥É¥¿¥Ð¥¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢Ä«¤´ÈÓ¤«¤éÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤Æ¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤Ç1Ê¬Ã±°Ì¤Ç¹ï¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬0ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤âÌëÃæ2»þ¡¢4»þ¡¢5»þÈ¾¡¢6»þÈ¾¤ËºÊ¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢7»þ¤¹¤®¤Ë¤Ï³Ø¹»¤Î»ÙÅÙá¤ÈÂç²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤È¤âÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤¦¤È¸À¤¤¡¢à»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ÏÃà°ìÏ¢Íí¡£¡Öº£Æü¤Ï²¿»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Öº£Æü¤Ï»þ´ÖÃ»½Ì¤À¤«¤éÁá¤¤¤è¡×¤È¤«¡£ËèÆü»Å»ö¤ò½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤òÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢ºÊ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëá¤ÈÉ×ÉØ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¿ù±º¤µ¤ó¤ÏàÎ¹¹Ô¤È¤«¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÏËÍ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤«¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¡£²¿¤«¤ò¤ä¤ë»þ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¥Ü¤â³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤ÏàÂÎ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹ÃË¤¬5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÑ¿È¤¹¤ë¤ï¡×¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¶ÚÆù¤À¤±¤Ç12¥¥íÁý¤ä¤·¤¿á¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³¨Æüµ¤Î¿ù±º¤µ¤ó¤Î³¨¤¬¥à¥¥à¥¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢à¥Ñ¥Ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬²ÚÔú¤Ê¥Ñ¥Ñ¤«¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿á¤È¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·ë²Ì¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥ÑÍ§¤È¤ÎÏÓÁêËÐÂç²ñ¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢à¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤¹¤²¤§¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹á¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û