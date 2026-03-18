ママさんが腹痛で苦しんでいる時、赤ちゃんとワンコが体に乗ってきて…？赤ちゃんとワンコの可愛い姿と優しい行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万2000回を超えて表示されています。

【動画：腹痛で苦しむ母親→休んでいたら『赤ちゃんと犬』がやってきて…とんでもなく尊い『温めてくれる光景』】

ママが腹痛で苦しんでいたら…

Threadsアカウント「kuuuuu920」に投稿されたのは、赤ちゃんとワンコの優しさを感じる光景です。この日、ママさんは腹痛に耐えながら、ひとりで育児や家事を頑張っていたそう。そして少し休もうと横になっていたら、なんと赤ちゃんが「ぼくが温めてあげる！」とばかりにお腹に乗ってきたとか。

さらにワンコまで足の上に乗って、ママさんを優しい眼差しで見つめてきたそう。どうやら2人ともママさんがいつもと様子が違うことに気づいて、「大丈夫？」と心配してくれているようです。

赤ちゃんとワンコが可愛くて優しい！

しばらくの間、赤ちゃんとワンコはママさんの体を温めながら、そばで見守っていてくれたとか。赤ちゃんがママさんを見つめて、天使のようにニコッと微笑む場面も。そして最終的に赤ちゃんは、ママさんのお腹に抱きついたまま眠ってしまったとのこと。

そんな赤ちゃんとワンコの可愛らしさと優しさと温もりは、ママさんをキュンキュンさせながらたっぷり癒してくれたそうですよ。

この投稿には「愛しすぎます」「優しいし可愛いってなんなんでしょう」「幸せのかたまりがお腹に乗ってるね」「見てるだけでメロメロです」といったコメントが寄せられ、尊い光景に悶絶する人やほっこりする人が続出することとなりました。

愛くるしい天使たちとの日常

日頃からママさんはワンコと赤ちゃんにメロメロで、ワンコの笑顔を見て「天使や～！」と悶絶したり、赤ちゃんが涼しげな表情で寝転んでいる姿を見て「おいおい、今日ビジュいいやん」と大盛り上がりしたり、ついつい親バカモードになってしまうのだとか。またお家には可愛い猫ちゃんもいるそう。

これからも愛くるしい天使たちは、ママさんとパパさんをはじめとする多くの人々を魅了し続け、笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ワンコたちの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「kuuuuu920」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「kuuuuu920」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。