可愛すぎるボーダーコリーの子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万1000回再生を突破し、「なにこの可愛い生き物は…」「抱きしめたくなる」「かわいいかわいいかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めて『動物病院』にやってきた子犬→待合室で怖くなってしまい…『恐怖で泣いちゃう光景』】

待合室で怖くなってしまい…

TikTokアカウント「coo_ten_sora_hina」の投稿主さんは、2匹のボーダーコリーと1匹のシェットランドシープドッグと暮らしています。今回紹介したのは、ボーダーコリー『空(くう)』ちゃんの子犬期の姿です。

この日、空ちゃんは、動物病院に来ていたといいます。順番が来るまで待合室で待つこととなりましたが、徐々に空ちゃんに異変が…。

まだ動物病院に慣れていない空ちゃんは、投稿主さんの膝の上で、ブルブルと震え始めてしまったのです。そして、次の瞬間、「アオーン」と可愛い遠吠え！あまりの恐怖に、思わず声が出てしまったのでした。

全力で守りたくなるほどの可愛さ♡

投稿主さんがなだめても、空ちゃんはなかなか震えが止まらなかったといいます。待合室には、「アオーン、アオーン」と可愛い鳴き声が響き続けていたといいます。ときおり、投稿主さんの顔を見て「本当に怖くない…？」と訴えるような素振りも。

あまりに子犬らしい空ちゃんの姿に、投稿主さんも思わずホッコリ。成長した現在は、動物病院への苦手意識を克服し、病院大好きなわんこになったのだとか…♡このころの鳴き声を出すことは減ったものの、今でも甘えん坊な性格は変わらないそうですよ。

この投稿には「人間だったら号泣ってくらい泣いててかわいい」「わんわん物語のレディみたいな鳴き声」「全力で守ってあげたくなりますね」といったコメントが寄せられています。

プールの入り方がどんくさすぎる！？

すっかり大きくなった空ちゃんは、プールで泳ぐのが好きなアクティブなわんこに成長。意気揚々とプールに近づいた空ちゃんは、前足からそっと入水。しかし、後ろ足を入れようとした瞬間…。

空ちゃんは、後ろ足をヌーンと伸ばし、まるでワニのように水に入ったのでした。だらしなく伸びた後ろ足がたまらなく愛おしい…♡

凛とした風貌と、どこか抜けた仕草のギャップが可愛い空ちゃんなのでした！

TikTokアカウント「coo_ten_sora_hina」には、空ちゃんの日常だけでなく、同居犬『天』ちゃんや『雲』ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「coo_ten_sora_hina」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。