タレントの菊地亜美（35）が18日までに自身のインスタグラムを更新。長女の幼稚園の行事でのリアルな一枚が注目を集めている。

「あっという間に幼稚園の2年間が終わり、進級式へ」と書き始めた菊地。「夫に撮ってもらった写真が、微妙な瞬間ばかりだったのが悔やまれます笑」と夫撮影のドタバタ感あふれる写真を公開した。

「小さい体が少しずつ成長していき、幼稚園行事は毎回いろんなことを思い出して涙涙」と涙したことを振り返り、「大人になると3年の区切りってなかなかないけど、幼稚園や中学校、高校…3年間での成長って本当に凄まじいなと思う」とつづった。

「手の込んでるように見えて褒めてもらったヘアスタイルは、実はAmazonで前日に頼んだウィッグ」と愛娘のヘアアレンジも明かし、「娘の髪の毛が猫っ毛でかなり少ないのでボリューム出ないのだけど、さくっとつけてボリューム感ましました」と説明した。

モデルでタレントの近藤千尋は「最高」とコメント。フォロワーからは「こういう何気ない瞬間の写真って貴重ですよね」「あみちゃんの躍動感」「そのままのせちゃうとこ、あみちゃんらしい」などの声が寄せられた。

菊地はアイドルグループ「アイドリング！！」メンバーとしてデビューし、飾らないキャラクターでバラエティー番組に引っ張りだことなりブレーク。2018年2月に5歳年上の一般人男性との結婚を発表し、20年8月に第1子女児を出産した。昨年3月に第2子出産を発表した。