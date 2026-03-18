NHKが18日、東京・渋谷の同局で定例の会長・メディア総局長会見を行い、新インターネットサービス「NHK ONE」の現状についてコメントした。

山名啓雄副会長・メディア総局長は「新規契約のほうにテレビを持っていない、配信のみを受信していると申告しているのは2025年10月から今年2月までおよそ6000件」と説明した。

サービスは昨年10月1日にスタート。旧NHKプラスからのカウント移行は昨年末時点で255万件に達しているとしていた。

NHK ONEアカウントへの「登録のお願い」や今後表示する「受信契約情報の登録・連携へのお願い」のメッセージを繰り返し表示し、手続きがない場合は、サービスを利用している画面の一部に一定の大きさで、閉じられないメッセージを表示する準備を進めているとしたが、すでに運用を開始している。

「NHK ONE」はこれまでの「NHKプラス」「NHKNEWS WEB」などの同局アプリや各ホームページを集約。ニュース記事や動画、気象・災害情報、見逃し配信など、多彩なコンテンツを利用できる。利用者の環境に合わせて、スマホやパソコン、ネット対応テレビでの利用となり、WEBサイトやアプリで提供される。スマートフォンなど各端末用の旧アプリは9月末で使えなくなっており、10月以降は新たにアプリをダウンロードする必要がある。