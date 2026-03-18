西日本ではすでに雨が降っていますが、午後は関東や東海、東北でも雨が降りそうです。

【写真で見る】18日（水）午後3時〜19日（木）正午までの雨の予想

午後は雨雲が東へ拡大

低気圧が日本付近を東へ進んでいるため、雨雲も東へ拡大中です。夕方ごろには東海でも雨が降り出してくるでしょう。東北や北陸、関東も夜は雨の所が多くなりそうです。湿った空気が集中して流れ込む九州や四国では、雷を伴って強く降る所もあるでしょう。一方、低気圧から遠い北海道や東北北部は春の日差しが降り注ぎそうです。

この時期らしい気温に きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：9℃ 釧路：6℃

青森 ：9℃ 盛岡：11℃

仙台 ：11℃ 新潟：14℃

長野 ：16℃ 金沢：15℃

名古屋：17℃ 東京：17℃

大阪 ：16℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：12℃

高知 ：17℃ 福岡：16℃

鹿児島：20℃ 那覇：24℃



雨が降る所でも寒さはなく、この時期らしい気温の所が多いでしょう。晴れる北海道では4月上旬並みの陽気になりそうです。

花粉は東日本と東北で大量飛散

きょうは西日本では花粉は少ない予想ですが、東日本と東北は非常に多いか、極めて多い予想です。雲に覆われていても花粉は大量に飛散するのでお気をつけください。

【あすは天気回復し、4月並みの暖かさ】

あすは低気圧が陸地から離れて行くので、次第に天気は回復するでしょう。雨は朝まで残る所もありますが、日中は晴れて日差しに後押しされ、気温はグングン上がりそうです。全国的にきょうより高くなる所が多く、東京は21℃まで上がって4月下旬並みの陽気になるでしょう。一方、一時的に冬型の気圧配置になる北海道や東北北部では雪の降る所がありそうです。