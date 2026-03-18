ともさかりえ、3度の結婚…激動の子育て期間に「大忙しですねぇ」 藤本美貴＆横澤夏子も声をそろえ「すごい…！」
俳優・ともさかりえ（46）が17日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。ともさかの子育て年表にMCの藤本美貴、横澤夏子が声をそろえる場面があった。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
ともさかはこれまでに2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。番組ではこの歩みを21年間の育児ヒストリーとして紹介した。
これをみた藤本は「忙しい！」と声を上げ、ともさか自身も「大忙しですねぇ」と自ら振り返った。3回の結婚歴があることには、藤本と横澤が声をそろえ「すごい…！」と感心した。また長男が12歳から18歳までの期間はシングルマザーとして子育てと仕事の両立に励んでいたことが紹介され、横澤は「シンママ期と反抗期が重なったということなんですね。大変だ…」と語った。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
ともさかはこれまでに2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。番組ではこの歩みを21年間の育児ヒストリーとして紹介した。
これをみた藤本は「忙しい！」と声を上げ、ともさか自身も「大忙しですねぇ」と自ら振り返った。3回の結婚歴があることには、藤本と横澤が声をそろえ「すごい…！」と感心した。また長男が12歳から18歳までの期間はシングルマザーとして子育てと仕事の両立に励んでいたことが紹介され、横澤は「シンママ期と反抗期が重なったということなんですね。大変だ…」と語った。