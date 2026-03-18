１５日に閉幕したミラノ・コルティナパラリンピックで、オクサナ・マスターズ（３６）（米）が距離スキーとバイアスロンで４個の金メダルと銅１個を獲得し、冬季と夏季（自転車など）の通算で金１３個、銀と銅を含む総数２４個という偉業を達成した。

昨夏に手術を受け、大会前にも約３週間練習ができなかったといい、「諦めることを知らなかった７歳の頃の小さなオクサナのために滑ったの。彼女がいたから、今の私がいる」。

マスターズは１９８６年に発生したチョルノービリ原発事故の３年後、ウクライナに生まれた。長さが異なる両足、親指のない両手など、先天性の欠損や疾患を抱え、すぐに養護施設に入れられた。体罰などが日常の幼少期を経て、７歳の時米国の女性に引き取られた。手足の手術を繰り返し「できない」と言われたことに挑む中でスポーツに出会った。

二つの祖国を巻き込む国際情勢の中で思うことがある。「スタートラインに立つ選手たちを見て。多くの国、異なる言葉、それでも皆同じ夢を持ち、全力を尽くそうとする。私たちがどれだけ似ていて、スポーツを通じ結びついているかを、今の世界に見てほしい」

小さなオクサナの物語は何を伝えるのか？ 「自分にはできない、と決して思わないこと。どんなに時間がかかってもいい、その旅路はあなたのものなのだから」（結城和香子）