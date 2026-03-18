スズキ「Vストローム800」シリーズに新仕様。E10燃料対応で3月25日発売

2026年3月18日にスズキは、大型二輪車「V-STROM（ブイストローム）800」および「V-STROM 800DE」の新たな仕様を発表しました。

今回のモデルは、国内向けのスズキ二輪車ラインナップにおいて初となる「E10ガソリン」対応車となっています。

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スズキは、スポーツアドベンチャーツアラーに分類される大型二輪車「V-STROM 800」ならびに「V-STROM 800DE」を、日本国内向けのスズキ二輪車として初めて「E10ガソリン」に対応させて発売します。

日常的な移動からツーリング用途までの利便性を考慮した、軽量設計の800ccクラス車両として展開されます。

同シリーズには、想定される走行環境に応じて2つのモデルが設定されています。

「V-STROM 800」は主に舗装路での走行や、長距離ツーリング時の快適性向上を意図した設計です。

一方の「V-STROM 800DE」は、未舗装路への進入も想定した専用の設計と装備が与えられています。

動力源には、775cm3の4サイクル2気筒エンジンを搭載。

また、クランク軸に対して90度の角度で一次バランサーを2軸配置する特許技術「スズキクロスバランサー」を採用し、エンジン単体の軽量化と小型化を図りつつ振動の抑制を行っています。

今回対応が発表された「E10ガソリン」とは、バイオエタノールを10%混合した仕様の燃料を指します。

日本自動車工業会（JAMA）は重点課題として「マルチパスウェイの社会実装」を掲げています。

スズキは今回の車両側の燃料対応を通じて、業界団体が推進する環境負荷低減の仕組みづくりや、多様な動力源の確保に向けた取り組みに参画する姿勢を示しています。

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販売は両モデルともに2026年3月25日です。

価格（消費税10%込み）は、「V-STROM 800」が130万9000円、「V-STROM 800DE」が139万7000円です。