タイヤの側面に「謎の丸い印」！ 一体ナニ？

クルマのタイヤをよく見ると、サイドウォールに黄色や赤色の小さな丸いマークがついていることに気づきます。

新品のタイヤは特に目立ちますが、これらが一体何を意味しているのか、正確に知っている人は意外と少ないかもしれません。

【画像】「えっ!!」 これがタイヤについてる「謎の丸い印」の正体です！（17枚）

実はこのマーク、タイヤをクルマに装着する際の精度を左右する、非常に重要なサインなのです。そもそも、なぜこのようなマークが必要なのでしょうか。

「タイヤなんてどれも同じ丸い形をしているじゃないか」と思うかもしれませんが、実はタイヤは、複数のゴム素材やワイヤーを組み合わせて製造される複雑な工業製品です。

そのため、見た目は綺麗な円形でも、ミクロン単位で見れば外径（大きさ）にわずかな振れがあったり、場所によって重さが微妙に異なったりします。

このわずかな偏りを無視してホイールに組み付けてしまうと、走行中に不快な振動が発生したり、タイヤが偏って摩耗したりする原因になります。そこで、タイヤの個性を事前に示すガイドとして、黄色と赤色のマークが記されているのです。

黄色のマークは、正式には「軽点（けいてん）マーク」と呼ばれるもの。タイヤ1周の中で「最も重量が軽いポイント」を示しています。

ホイール側には空気を入れるための「バルブ」が付いていますが、バルブがある場所は金属の部品が付くため、ホイールの中で最も重くなる傾向があります。

そこで、ホイールの「一番重い場所（バルブ位置）」にタイヤの「一番軽い場所（黄色のマーク）」を重ねるように配置することで全体の重さのバランスを相殺し、均一に近づけることができるのです。

次に、赤いマークは「ユニフォミティマーク」といいます。こちらは重さではなく、タイヤの「形（外径）」に関する指標です。タイヤの中で最も外側に膨らんでいる、つまり「外径が最大になるポイント」を指しています。

実はホイール側にも、微妙に外径が小さくなっている場所があり、そこには「ボトムマーク」という白や青の印がついていることがあります。

タイヤの最も膨らんでいる部分と、ホイールの最も凹んでいる部分を合わせることで、組み合わせた後の形を可能な限り「真円」に近づけるのがこのマークの役割です。

面白いのは、これらのマークが必ずしもセットで付いているわけではないという点です。メーカーや製品によっては、片方しかなかったり、あるいは両方なかったりすることもあります。

さらに、実際にタイヤを組み付ける際に「黄色（重さ）」と「赤色（形）」のどちらを優先するかは、作業するショップや整備士の判断によって分かれるのが現状です。

ある新車ディーラーの整備士によれば、「現場では、まずユニフォミティ（形）を優先して位置を合わせることが多い」といいます。重さの偏りについては、最終的にホイールに小さな金属の「重り（ウェイト）」を貼り付けることで後から精密に調整できるからです。

しかし、まずは形を整えて土台を作るという考え方が、スムーズな回転を生む秘訣といえるでしょう。

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安全で快適なドライブを支えるタイヤの「印」。次にクルマに乗る際は、ぜひ足元を確認して、自分のタイヤがどのように組み合わされているかチェックしてみてはどうでしょうか。