◇プロ野球 オープン戦 ロッテ-阪神(18日、ZOZOマリン)

WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表・侍ジャパンの種市篤暉投手が18日、所属するロッテに合流しました。

この日は「汗を流す程度」という軽めの調整で、「体はそこまで問題なく動けた。また明日からしっかり動こうと思う」と語りました。今後の登板スケジュールは「具体的にはまだ」と話し、「もうちょっと投げて、体の感覚を見て、ピッチングしてみてという感じ」と状態を見ながら徐々にチームに復帰していくことを明かしました。

今大会ではリリーフとして活躍した種市投手ですが、準々決勝・ベネズエラ戦では2塁ランナーへのけん制が悪送球となり失点。ロッテのチームメートやコーチからは「『よく頑張った』と褒めていただいたのと、『セカンドけん制を(練習)しておけ』と……」と言葉をかけられたと明かします。

「メジャーリーガーとの差をすごく感じた。野球が違うというか、僕が想像していた以上にすごいバッターが世界にはいる」と大会を振り返った種市投手。

そして「もっとレベルアップしないといけない。もっと球を速くしないといけないし、フォーク以外にも空振りを取れる変化球がもう1個作れないと厳しい」とさらなる成長へ課題を挙げました。