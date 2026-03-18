米スポーツビジネスサイト「スポルティコ」は17日（日本時間18日）、ドジャース・大谷翔平投手（31）のスポンサー契約、記念品販売などによる2026年の「副収入」が、単年でのスポーツ界史上最高額となる1億2500万ドル（約198億8000万円）になる見込みと報じた。

昨年の1億ドルを上回り自身最高額に到達。1億ドル超えは過去にゴルフのタイガー・ウッズ、テニスのロジャー・フェデラー、バスケットボールNBAのステフィン・カリーの3人だが、それぞれ“大台”を超えたのは1度。これまで単年での最高額は09年のタイガー・ウッズの1億500万ドルだった。物価上昇調整後の規模では、ウッズが1億6000万ドル相当で大谷を上回り、引退したアスリートを含めると、NBAのマイケル・ジョーダン氏の24年の推定3億ドルが最高額となる。

大谷は2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（当時1015億円）で契約を締結。総額のうち6億8000万ドルが後払いとしたため、今季の年俸は200万ドル（約3億2000万円）。年俸はドジャース内で17位だが、副収入との合計1億2700万ドル（約202億円）はMLB最高所得者となった。

26年のMLB高額所得者ランキングはベリンジャー（ヤンキース）の5750万ドル（約91億3000万円）、カイル・タッカー（ドジャース）の5650万ドル（約89億7000万円）、フアン・ソト（メッツ）の5390万ドル（約85億5000万円）、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）の4900万ドル（約77億8000万円）となっている。