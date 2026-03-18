お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（49）が17日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。とことんハマる性分を明かした。

ゲストが独自の“キメツケ論”を披露する同番組。山根は「好きなものは永遠リピートできる」と豪語した。

昨年放送されたTBSの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に激ハマリし、玉置浩二が担当した主題歌「ファンファーレ」も「すごい良い曲で」とすっかり魅了された。

「自分でびっくりしたんですけど、1カ月で俺、220回聴いてたんですよ」と打ち明け、「こんなに聴けるんだ！と思って。俺がスゴイのか、玉置浩二さんの歌がスゴイのかはちょっとよく分からないですけど」と苦笑い。「でもあの歌は分かる！めちゃ聴いちゃうもん」と友近が共感した。

他にも「洋服も好きなもんばっかり着ちゃって、奥さんにめっちゃ怒られるんですよ」と告白。相方・田中卓志からは、私服で出演する住宅訪問番組で「ほとんどチェックシャツかデニムシャツの2択とチノパン」と指摘された。

田中は「さすがに着すぎだろ？って言ったら、“なんでテレビで同じ服着ちゃいけないんだよ？”って言ってくる。一度、靴下に穴が空いてて、そこの家の子どもが“穴が空いてるよ？”って悲しそうに言ったんです。子どもの夢を奪ったなって思ったんですよ。芸能人は夢を与えてほしい」と苦言を呈した。

山根は、気に入ったニットを着続け「今田（耕司）さんに“ここに毛玉できてるぞ”って言われて」と苦笑い。「でも毛玉できようと、俺気に入ってるんだから」と主張。お菓子も気に入ったものばかりを食べ続けているといい、「グミとハイチュウ、ぷっちょ」の3種類だと言って、笑わせていた。