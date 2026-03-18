俳優のかたせ梨乃が１７日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣之の勝手に『テレ東批評』」に出演。自身が出演している同局の「あさこ・梨乃の５万円旅」で、ワイナリーでの驚きの試飲回数を明かし「呆れますよね」と自虐した。

２１日に「あさこ・梨乃の５万円旅」の第２３弾が放送されることから、かたせがゲストに来て番組の裏話を披露した。この番組はいとうあさことかたせ、そしてゲストの３人が文字通り、５万円で旅行を楽しむ人気番組だが、かたせは「３人で５万は無理なんです！」などと早々に訴え、伊集院も佐久間氏も爆笑だ。

２１日の放送はゲストは前田敦子で、「あっちゃんは２回目なんですけど、前は山形に一緒にいったんです」と振り返り。前回は２５年１月４日放送回で、「そこでワイナリー、彼女はあまりお酒を召し上がらないんですけど、甘いお酒、それで高畠ワイナリーってところに行ったんですけど、無料の試飲があった」という。

佐久間氏が「５万円って決まってるから、無料の試飲はいけますね」と言うと、かたせは「そうなんです。それで２０杯以上飲んで。呆れますよね」と試飲で２０杯以上飲んでいたと告白。これは番組史上最多試飲だという。

伊集院は「カルディのコーヒーなら塩まかれますよ」とツッコむと、かたせは「おいしかったの」とニッコリ。このロケで前田はお酒が飲めるようになったといい「あっちゃんもお酒が飲めるようになって。今回は日本酒」と告知していた。