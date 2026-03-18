ＮＴＴドコモは１８日、５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」の「ペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）」チケットの販売を開始したことを発表した。

メインイベントでは世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、元３階級制覇王者のＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦。またＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝は、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３６）＝志成＝との初防衛戦に臨む。興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で独占生配信される。

ＰＰＶ配信チケットは、事前販売が６０５０円、当日販売は７１５０円（ともに税込み）。「ドコモＭＡＸ」「ドコモポイ活ＭＡＸ」契約者は追加料金なして視聴でき、ＰＰＶチケットの購入は不要。

またＰＰＶチケット購入者と「ドコモＭＡＸ」「ドコモポイ活ＭＡＸ」契約者は、試合に向けた事前コンテンツとして、井上尚弥、中谷潤人、武居由樹、佐々木尽、井岡一翔らが出場した過去の試合映像や激闘の裏側に迫ったドキュメンタリー作品も視聴できる。

全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）

▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）