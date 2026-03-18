豚ひき100gで節約！『もやしと厚揚げの甘酢煮』がご飯に合う。満腹おかずの新定番

節約コンビで作る、ボリューム満点の一皿。甘酸っぱいあんをまとった豚ひき肉ともやしを、厚揚げにたっぷりからめて仕上げます。しゃきしゃきのもやしと、ふわふわの厚揚げで食べごたえも十分。ご飯によく合うおかずです！

『厚揚げの甘酢煮』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ……1枚（約200g）

豚ひき肉……100g

もやし……1/2袋（約100g）

〈煮汁〉

水……1/2カップ

片栗粉……大さじ1/2

砂糖……大さじ1

酢……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/3

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）下準備をする

・厚揚げは縦半分に切り、横に4等分に切る。

・〈煮汁〉の材料は混ぜる。

（2）炒めて煮る

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚ひき肉を入れて炒める。色が変わったら厚揚げを加えてさっと炒め、もやしを加えてさらに炒める。もやし全体に油が回ったら、煮汁をもう一度混ぜてから加える。とろみがつくまで混ぜながら煮る。

おいしく作るコツ

煮汁に片栗粉を混ぜておくと、だまになりにくく、きれいなとろみをつけることができます。必ずよく混ぜてから加えましょう。

甘酸っぱいあんが食欲をそそり、ご飯がすすむ一皿。少ないお肉でもしっかり満足できますよ♪

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）