豚ひき100gで節約！『もやしと厚揚げの甘酢煮』がご飯に合う。満腹おかずの新定番
節約コンビで作る、ボリューム満点の一皿。甘酸っぱいあんをまとった豚ひき肉ともやしを、厚揚げにたっぷりからめて仕上げます。しゃきしゃきのもやしと、ふわふわの厚揚げで食べごたえも十分。ご飯によく合うおかずです！
『厚揚げの甘酢煮』のレシピ
材料（2人分）
厚揚げ……1枚（約200g）
豚ひき肉……100g
もやし……1/2袋（約100g）
〈煮汁〉
水……1/2カップ
片栗粉……大さじ1/2
砂糖……大さじ1
酢……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/3
サラダ油……大さじ1
作り方
（1）下準備をする
・厚揚げは縦半分に切り、横に4等分に切る。
・〈煮汁〉の材料は混ぜる。
（2）炒めて煮る
フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚ひき肉を入れて炒める。色が変わったら厚揚げを加えてさっと炒め、もやしを加えてさらに炒める。もやし全体に油が回ったら、煮汁をもう一度混ぜてから加える。とろみがつくまで混ぜながら煮る。
おいしく作るコツ
煮汁に片栗粉を混ぜておくと、だまになりにくく、きれいなとろみをつけることができます。必ずよく混ぜてから加えましょう。
甘酸っぱいあんが食欲をそそり、ご飯がすすむ一皿。少ないお肉でもしっかり満足できますよ♪