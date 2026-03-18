唯一無二の馬券師・弥永明郎『伝授』第24回 「状態が悪くてもレースに出る馬」「勝って自信を取り戻す馬」などについて伝授

パドック中継を見ていると「状態が良い」というフレーズをよく聞くだろう。今回は解説者が言う「状態の良し悪し」とはどういうことなのかを中心に、俺なりの見解を書くことにする。

・状態があまり良くないのにレースに出ている馬の事情とは？

昨年の秋、障害未勝利から2連勝で秋陽ジャンプＳを勝利し、中山大障害を予定していた国枝厩舎のプラチナトレジャーが球節のむくみから大一番を回避した。

その後「無理すれば使えないこともないだろうけど、それじゃ馬が可哀想だろうよ」と国枝調教師は言っていた。このように状態が悪ければ、競馬を使わないのが理想だ。

プラチナトレジャーは違うけど、俺の感覚ではノーザンや社台の馬は無理してレースを使うことが少ない。目先の賞金でうんぬんという必要がないからだろう。だから、出走してくるということは、おおよそ状態が良いと判断してよいだろう。





・テレビのパドック解説では本音を言えないこともある

だけど、個人で数頭だけを所有しているような馬主は決して勝つことだけが目的じゃなくて、競馬を使って出走手当や少しの賞金を貰うことも大事。そうなると、必ずしも出走態勢が毎回良いとは限らない。一般の競馬ファンが思っているよりも、こういう事情の馬がたくさんいるのが競馬の現実。

俺がパドック解説をしていて走らない馬だなと思った時、知らない人の馬ならボロクソ言えるけど、面識のある馬主だと心情的になかなか言いづらい。

馬主は高い金を使って馬を買っている。個人的に会っている時なら「この馬走りませんよ」とは言えるけど、テレビなどの公の場であまり酷評はできない。

実際、顔見知りの馬主に「この馬買ったんだけど、どう？」と聞かれることがあるけど、走ると思っている馬だったら「まあまぁ良いんじゃないか」と正直に答える。走らないと思ったら、気のある返しはしない。今日も知り合いの馬主に「この馬どう？」と聞かれたから、「まぁ…頑張っているよ」と返したら、馬主側も「わかった、走らないんだね」と言っていたよ。



そういえば、ちょっと前にある調教師から「うちの馬の悪口言った？」と電話があった。その馬主から調教師に連絡があって「弥永がパドック解説で狙えないと言っていた。具合が悪いなら何で競馬に使ったんだ？」と言われたらしい。

その馬は競馬を使う状態として問題はなかったし、俺も悪口のつもりはなかったけど、「この馬が良い、この馬は良くない」というのは主観的な他馬との比較であって「具合の良し悪し」と「競走能力も加味して狙えるか狙えないか」は別問題だ。

・馬が勝って自信を取り戻すことはあるのか？

パドック解説や新聞のコメントで「馬が勝って自信を取り戻した」という表現を聞いたことがある人もいるかもしれないけど、馬は話せないから実際のところはわからない。

ただ、馬は群れで生きるから、どの馬がリーダーだったとかは牧場でもあるし、集団があれば親分が必ずいる。競馬に行って隣の馬を噛みに行くこともあるし、放牧先でもぶつかりに行ったりする馬もいる。

「１着で勝った」とか「５着に負けた」という認識は馬にないとしても、他の馬を抜いたら「自分のほうが強いことを示せた」という喜びを感じている可能性はもしかしたらあるかもしれないと思う。

丸２年間も勝てない時期があったが、2024年のＧⅢ・ダイヤモンドＳを勝ってから３連勝で天皇賞(春)を制したテーオーロイヤル