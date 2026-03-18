東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

通関ベース貿易収支（2月）08:50

結果 573億円

予想 -4600億円 前回 -1兆1635億円（-1兆1526億円から修正）



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イラン最高安全保障委員会がラリジャニ事務局長と息子の死亡を認めた

米国と対話できる人物が不在となり米イラン戦争は長期化するとの声

※米国はラリジャニ氏を唯一対話できる「現実主義者」と位置付けていた



トランプ米大統領

同盟国に今週末までにホルムズ海峡問題で米国支援を約束するよう要請



ロシアがイランに改良型ドローンと衛星画像を提供（WSJ）

原油高騰による経済的利益得ようと戦争を長引かせることが狙いか



【日本】

高市首相「現時点で自衛隊の中東への派遣は検討していない」



【その他】

政治的な米国孤立によるドル離れを指摘する声も、ホルムズ海峡巡り

外部サイト