“シン・山の神”黒田朝日、父も箱根ランナーだったこと明かす「自分も法政行くのかなと思っていたら…気付いたら青学にいました」
今年1月の『第102回箱根駅伝』の5区で驚異の区間新記録を樹立した、“シン・山の神”こと黒田朝日（22／青学大4年）が17日放送の日本テレビ系バラエティ『踊る!さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。自身の父も箱根ランナーだったことを明かした。
【写真】「俺たちが、青学を勝たせる」“シン・山の神”黒田朝日、チームメイトとの“エモい”2ショット
この日は「部活でスゴかった有名人SP」と題し、陸上部代表の黒田のほか、オリックス・宮城大弥投手の妹で俳優の宮城弥生（バドミントン部）、高島礼子（バトントワリング部）、つるの剛士（吹奏楽部）、あばれる君（山岳部）らが出演。黒田は「今日が最後」だという青学大陸上部のジャージ姿で登場した。
MCの明石家さんまから「誰に憧れて（陸上部に）入ったんですか？」と問われると、「父ですね」と即答。「父も箱根走って、実業団でもやった選手」と告白すると、スタジオは驚きに包まれた。さらに「父が法政（大学）で、自分も法政行くのかなと思っていたら、気付いたら青学にいました」とユーモア交じりに説明した。
黒田は4月より、今年のニューイヤー駅伝で初優勝を果たした実業団のGMOインターネットグループに所属することが発表されている。
【写真】「俺たちが、青学を勝たせる」“シン・山の神”黒田朝日、チームメイトとの“エモい”2ショット
この日は「部活でスゴかった有名人SP」と題し、陸上部代表の黒田のほか、オリックス・宮城大弥投手の妹で俳優の宮城弥生（バドミントン部）、高島礼子（バトントワリング部）、つるの剛士（吹奏楽部）、あばれる君（山岳部）らが出演。黒田は「今日が最後」だという青学大陸上部のジャージ姿で登場した。
黒田は4月より、今年のニューイヤー駅伝で初優勝を果たした実業団のGMOインターネットグループに所属することが発表されている。