女優の黒柳徹子（92）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した、なにわ男子・道枝駿佑（23）のスタイルに驚く場面があった。

同番組冒頭、道枝の幼少期の写真が披露され、黒柳は「このかわいい少年がすくすくと成長し、素敵な青年になりました」と紹介した。前回はメンバー全員で登場したが、デビュー後12日という異例の出演だった。当時19歳だった道枝に対し、黒柳は「最年少なのに1番背が高いのね」とビックリ。道枝が「179センチあります」と答える映像が流れた。

この日、黒柳は「あれから伸びたんじゃない？」と改めて質問。「1センチ伸びました、180になりました」という道枝に、「ちょっと立ってみて」と黒柳。道枝の足元から順にカメラが映し出すと、「ホントに凄いね、顔が小さくて（容姿が）長いから。凄い。（カメラが）ずんずんずんずんって行きます、ねえ面白い」と笑顔を見せた。

その後、今回の出演を喜んだという母親の話題になると「じゃあ、お母様に何かひと言」と、恒例の“ムチャぶり”を発動。またドーム公演の映像から、ファンサービスに興味を持つと「ちょっと“ウサ耳”を」「チューはどうやって？“投げチュー”」「（ピストルで撃つ）“バーン！”っていうのはどういうの？」と質問攻めにした。

さらに道枝の実家の愛犬・トイプードルの「ラデュレ」と「ララ」の写真には、「あらかわいい〜！凄い、お帽子をかぶって」と大喜び。「犬に呼びかけてみない？」という黒柳に、道枝は照れながら「ラデュレ〜、ララ〜、おいで〜」と応じ、「来るかな、これで」と苦笑いした。

その後、番組のエンディングでは再び道枝の身長の話題に。黒柳が「アナタ、背が伸びる時に音はしなかった？」と聞くと、道枝は「成長痛みたいなのですか？」と聞き返しながら「僕はなかったです、徐々に伸びてきました」とニッコリ。黒柳は「もっと伸びるね、きっとね」と期待しつつ、「どうもありがとうございました。ハイ、“投げチュー”」と最後まで“ムチャぶり”で締めていた。