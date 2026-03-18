2010年以降13度目…ウェスト6位以内を確保したサンダーがプレーオフ進出決定

3月18日（現地時間17日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、敵地キア・センターで行われたオーランド・マジック戦を113－108で制し、連勝を9へ伸ばした。

この試合ではシェイ・ギルジャス・アレクサンダーがゲームハイの40得点4スティールに5リバウンド2アシスト、チェット・ホルムグレンが20得点12リバウンド、エイジェイ・ミッチェルが16得点3アシスト、アイザイア・ハーテンシュタインが7リバウンド8アシストを記録。

54勝15敗（勝率78.3パーセント）でウェスタン・カンファレンスならびにリーグベストの戦績を堅持したサンダーは、この試合を終えてウェスト6位以内が決定したことで、4月19日から幕を開ける「NBAプレーオフ2026」出場を決めた。

3シーズン連続でプレーオフへの出場権を手にしたサンダーは、フランチャイズ史上初の2連覇を目指してポストシーズンへ臨む。この球団にとって、2010年以降では13度目のプレーオフとなる。

約1カ月後にスタートするプレーオフまでに、チーム2番手のジェイレン・ウィリアムズがハムストリング負傷から復活し、良好なコンディションで臨むことができるかも気になるところだ。



Earned ⚡️

Thunder clinches 13th playoff spot since 2010#ThunderUp pic.twitter.com/SWGBqWcs67

- OKC THUNDER (@okcthunder) March 18, 2026

【動画】サンダー対マジック戦のハイライト





