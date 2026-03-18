女子日本代表の山本麻衣がW杯予選オールスター5に選出…平均15.0得点でチームをベルリンへ導く
3月11日から17日にかけてトルコ・イスタンブールで行われた「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」を戦い抜き、本選出場を決めた女子日本代表。そんなチームをけん引した山本麻衣が、大会オールスター5に選出された。
7日間で5戦というハードスケジュールを戦ううえで、積極的なタイムシェアを行った日本。山本は1試合平均約21分のプレータイムの中で、5試合全てで2ケタ得点をマークした。また、5試合中3試合でチームハイの得点を挙げており、ワールドカップの出場権獲得に大きく貢献している。
FIBA公式も「接戦の中でも冷静さを失わず、攻守両面で安定した活躍。得点と効率面でチームをけん引し、スティールでも存在感を示すなど、日本をベルリン行きへ導く立役者となった」と山本を紹介した。
ワールドカップ予選5試合での山本のスタッツ、および大会オールスター5は以下の通り。
■W杯予選での山本麻衣のスタッツ一覧
・3月11日 vsハンガリー
22分41秒 15得点2リバウンド4アシスト3スティール、3P：3／7本（42.9％）
・3月12日 vsオーストラリア
18分46秒 16得点1リバウンド1アシスト、3P：4／9本（44.4％）
・3月14日 vsトルコ
21分15秒 18得点2リバウンド3アシスト、3P：4／6本（66.7％）
・3月15日 vsカナダ
19分52秒 16得点2リバウンド2アシスト2スティール、3P：2／4本（50.0％）
・3月17日 vsアルゼンチン
21分55秒 10得点3リバウンド8アシスト1スティール、3P：2／4本（50.0％）
■大会オールスター5
・山本麻衣（日本）
15.0得点3.6アシスト2.0リバウンド1.2スティール
・サミ・ウィットコム（オーストラリア）
13.8得点2.8リバウンド2.2アシスト2.2スティール
・ケネディ・バーク（トルコ）
16.4得点8.2リバウンド1.4スティール1.0ブロック
・ドルカ・ユハース（ハンガリー）
18.0得点9.0リバウンド1.8アシスト1.0ブロック
・アリーヤ・エドワーズ（カナダ）
12.6得点9.0アシスト
【動画】鮮やかなスティールからレイアップを沈めた山本
逆転なるか🇯🇵
狙っていたのは山本麻衣👀
スティールから速攻
🏆FIBA女子バスケW杯予選第1戦🏀
🆚日本×ハンガリー
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- 🏀DAZNバスケットボール (@DAZNJPNBasket) March 11, 2026