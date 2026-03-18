女子日本代表の山本麻衣がW杯予選オールスター5に選出…平均15.0得点でチームをベルリンへ導く

3月11日から17日にかけてトルコ・イスタンブールで行われた「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」を戦い抜き、本選出場を決めた女子日本代表。そんなチームをけん引した山本麻衣が、大会オールスター5に選出された。

7日間で5戦というハードスケジュールを戦ううえで、積極的なタイムシェアを行った日本。山本は1試合平均約21分のプレータイムの中で、5試合全てで2ケタ得点をマークした。また、5試合中3試合でチームハイの得点を挙げており、ワールドカップの出場権獲得に大きく貢献している。

FIBA公式も「接戦の中でも冷静さを失わず、攻守両面で安定した活躍。得点と効率面でチームをけん引し、スティールでも存在感を示すなど、日本をベルリン行きへ導く立役者となった」と山本を紹介した。

ワールドカップ予選5試合での山本のスタッツ、および大会オールスター5は以下の通り。

■W杯予選での山本麻衣のスタッツ一覧



・3月11日 vsハンガリー



22分41秒 15得点2リバウンド4アシスト3スティール、3P：3／7本（42.9％）

・3月12日 vsオーストラリア



18分46秒 16得点1リバウンド1アシスト、3P：4／9本（44.4％）

・3月14日 vsトルコ



21分15秒 18得点2リバウンド3アシスト、3P：4／6本（66.7％）

・3月15日 vsカナダ



19分52秒 16得点2リバウンド2アシスト2スティール、3P：2／4本（50.0％）

・3月17日 vsアルゼンチン



21分55秒 10得点3リバウンド8アシスト1スティール、3P：2／4本（50.0％）

■大会オールスター5



・山本麻衣（日本）



15.0得点3.6アシスト2.0リバウンド1.2スティール

・サミ・ウィットコム（オーストラリア）



13.8得点2.8リバウンド2.2アシスト2.2スティール

・ケネディ・バーク（トルコ）



16.4得点8.2リバウンド1.4スティール1.0ブロック

・ドルカ・ユハース（ハンガリー）



18.0得点9.0リバウンド1.8アシスト1.0ブロック

・アリーヤ・エドワーズ（カナダ）



12.6得点9.0アシスト

【動画】鮮やかなスティールからレイアップを沈めた山本