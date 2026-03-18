「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、多摩川ホールディングス<6838.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１６日の取引終了後に第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算を発表し、売上高２０億５１００万円（前年同期比８５．３％増）、営業利益４億９６００万円（同４．４倍）、純利益７億４１００万円（同１０．５倍）と大幅増益となった。関連国家予算の増加に主力商品の量産フェーズ入りも相まって、電子・通信用機器事業で官公庁向け売り上げが大きく増加。再生可能エネルギー事業も売電収入が順調に増加した。



２６年１０月期通期業績予想は、売上高６６億２０００万円、営業利益５億６０００万円、純利益７億３０００万円の従来見通しを据え置いた。今期からＩＦＲＳに移行したため前期との比較はないものの、第１四半期の営業利益の進捗率は８９％に達している。好調な進捗状況から上方修正への期待も高まっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS