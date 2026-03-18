Kis-My-Ft2の玉森裕太がInstagramで、バースデーケーキに火をつけて自身の誕生日を祝う動画を公開した。

【動画】玉森裕太がメルティなケーキ片手に指ハートするバースデー動画など①②

■ケーキのろうそくの火を消すキュートな表情にも注目

玉森が投稿したのは、「HB2俺」と添えた、Kis-My-Ft2の楽曲「HB2U」が流れる動画。“HAPPY BIRTHDAY”のバルーンや、星や花の装飾を背にした玉森が、メルティなデコレーションで彩られたバースデーケーキを持っている。

この日の玉森は、長め前髪のヘアスタイルで、ゆったりしたベージュのカーディガンを着用したコーディネートで登場。“HAPPY BIRTHDAY”の文字が輝くパリピなサングラスを受け取って装着。さらにロウソクを受け取り、ケーキに差して着火。

フーっと火を吹き消し、サングラスを外して耳にかけると、指ハートをしてニッコリ微笑んだ。

コメント欄には「お誕生日おめでとう」の声が殺到。「こんなにかわいい36歳いない」「サングラス外してくれるファン想いの玉ちゃん」「動画テキパキしてて面白い笑」「癒される笑顔」などといった声も続々と到着している。

また、Kis-My-Ft2公式Xでも、様々な玉森の表情を詰め合わせたバースデームービーが公開されている。

■「HB2俺」（玉森）

■玉森を祝福するバースデームービー