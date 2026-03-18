『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ラジオを通じ広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰する『ラジオ特別賞』創設

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国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（以下、MAJ2026）の授賞式が6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催。

このたび、音楽人5,000人が投票する部門に加え、全国の民放ラジオ局による『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』を創設することが発表となった。

■全国のラジオ関係者による投票で決定

『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』は、ミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオのDJ/パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーたちが、「次世代を担う存在」として支持し、ラジオを通じて広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰する賞だ。

radikoのオンエアデータを基盤に、現場で音楽と向き合うラジオ関係者の視点を重ね合わせることで、データと現場の双方から受賞後にさらなるブレイクが期待できる国内アーティストを選出し表彰する。

◇部門概要

radikoのオンエア集計データの上位500曲にランクインした楽曲の中から、エントリー対象作品規定に該当する楽曲のアーティストを抽出。その中から、2022年1月1日以降に初めて公的サービスにおいてオフィシャル音源および画源をデジタル配信、もしくはフィジカル発売したアーティストをエントリーアーティストとする。

※集計期間：2025年1月27日～2026年2月22日

◇一次投票

全国の民放ラジオのDJ/パーソナリティ、ディレクター、プロデューサーたちからなるラジオ特別賞投票メンバー全員が投票するものとする。エントリーアーティストの中から3アーティストに投票するものとする。一次投票においてはノミネートアーティスト以外であっても、上記合計3アーティスト内であれば、独自に「次世代を担う存在」として支持するアーティストへの自由投票も可能とする。ただし、その対象は2022年1月1日以降に初めて公的サービスにおいてオフィシャル音源および画源をデジタル配信、もしくはフィジカル発売したアーティストとする。

◇最終投票

最終審査対象5アーティストに対し、全局のラジオ関係者投票メンバーによる最終投票を実施。最多得票アーティストを「ラジオ特別賞」受賞者とする。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※アワードウィークは06/05（金）～06/13（土）

■番組情報

NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）時間未定

※NHK ONEにて同時配信＆週間の見逃し配信

YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）

■配信情報

YouTube『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-』

03/13（金）21:00～

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/