３月１８日（水）のヒルナンデス！★東京の人気観光スポットを巡るはとバスツアー★０泊プラン★国民意識調査ビンゴ
＜東京の人気観光スポットを巡るはとバスツアー＞
豪華寿司ランチ＆老舗店のうな重を堪能！浅草や東京スカイツリーなど
人気観光スポットを巡る、約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！
【出演者】
マヂカルラブリー
浅香唯
ユーキ（超特急）
シューヤ（超特急）
【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
お江戸味わい道中（築地でお寿司＆老舗のうな重）
[料金]大人：12,300円〜
【訪れた場所】
●すしざんまい 本陣（東京都中央区）
営業時間／11:00〜22:00
休館日／年中無休
・もも 3,809円
※ツアー料金に含まれています
●築地場外市場（東京都中央区）
[きつねや]
営業時間／6:30〜13:30
定休日／水曜・日曜
ホルモン丼 900円
[築地 正本]
営業時間／6:00〜15:00
定休日／日曜・祝日（市場休業日）
[築地ワインスタンド８８]
営業時間／平日 9:30〜15:00・土日祝 9:30〜15:30
・和牛肉寿司 スペシャルトッピング（雲丹、キャビア、イクラ）3貫 2,500円
・極上和牛サンドイッチ 大：5,800円、小：5,200円
・YUZURIの自家製柚子ネード ノンアルコール：900円、アルコール：1,000円
・和牛専門店の和牛とろとろスパイシーカレー
〜A5和牛イチボのローストビーフのせ〜 2,300円
[築地魚政 Tsukiji Fish Burger MASA]
営業時間／ハンバーガー販売 11:00〜17:00
定休日／水曜・日曜
・大根（おでん） 250円
・帆立しんじょう（おでん） 700円
・鱈フライバーガー 900円
[米本珈琲 本店]
営業時間／7:30〜15:30、（土）7:30〜16:00
・シティブレンド（ホット） 880円
・ベーコンエッグトースト 700円
[雲雀や]
営業時間／9:00〜15:00
定休日／水曜
・ソフトクリーム最中 チョコレートソース 500円
・ソフトクリーム最中 小豆 500円
・抹茶アイスクリーム最中 600円
[築地スタンド]
営業時間／9:30〜14:00
定休日／水曜（不定休）
・さつまいもチップ 700円
※トッピング 100円
[築地山長]
営業時間／6:50〜15:30
・山長の串玉 200円
[築地そらつき]
営業時間／8:00〜15:00
・いちご大福 黒豆つぶあん 500円
・いちご飴 600円
[斉藤水産]
営業時間／6:00〜17:00
・とびこ 1,300円
●東京スカイツリー（東京都墨田区）
※営業時間は公式HPにてご確認下さい
●東京ソラマチ（東京都墨田区）
[雅正庵]
営業時間／10:00〜21:00
・天空の抹茶ぷりん 特濃プレミアム 550円
[ベーカリー＆パブリック ペニーレイン ソラマチ店]
営業時間／9:00〜22:00
・ハニートースト 170円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
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＜高級宿をお得に楽しめる０泊プラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！
【出演者】
北斗晶
佐々木健介
【今回訪れた施設】
■源泉湯宿 大成館 TAISEIKAN （静岡県熱海市）
・夕食付き０泊プラン（日帰り）
１人あたり 13,200円〜
※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合もあります
【紹介商品】
■菓子舗 間瀬 本店（静岡県熱海市）
営業時間／8:00〜17:00
定休日／木曜日
・伊豆逢初（吉祥） 8個入り 1,296円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。
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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･
「３人組グループといえば」
1位 ネプチューン
2位 東京03
3位 THE ALFEE
4位 Perfume
5位 キャンディーズ
6位 森三中
7位 Mrs. GREEN APPLE
8位 ロバート
9位 シブがき隊