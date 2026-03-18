＜東京の人気観光スポットを巡るはとバスツアー＞
豪華寿司ランチ＆老舗店のうな重を堪能！浅草や東京スカイツリーなど
人気観光スポットを巡る、約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】
マヂカルラブリー
浅香唯
ユーキ（超特急）
シューヤ（超特急）

【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
お江戸味わい道中（築地でお寿司＆老舗のうな重）
[料金]大人：12,300円〜

 【訪れた場所】
●すしざんまい 本陣（東京都中央区）
営業時間／11:00〜22:00
休館日／年中無休
・もも　　　3,809円
※ツアー料金に含まれています

●築地場外市場（東京都中央区）
[きつねや]
営業時間／6:30〜13:30
定休日／水曜・日曜
ホルモン丼　　　　900円
[築地 正本]
営業時間／6:00〜15:00
定休日／日曜・祝日（市場休業日）
[築地ワインスタンド８８]
営業時間／平日　9:30〜15:00・土日祝　9:30〜15:30
・和牛肉寿司　スペシャルトッピング（雲丹、キャビア、イクラ）3貫　　2,500円
・極上和牛サンドイッチ　大：5,800円、小：5,200円
・YUZURIの自家製柚子ネード　ノンアルコール：900円、アルコール：1,000円
・和牛専門店の和牛とろとろスパイシーカレー
　〜A5和牛イチボのローストビーフのせ〜　　　　2,300円
[築地魚政 Tsukiji Fish Burger MASA]
営業時間／ハンバーガー販売 11:00〜17:00
定休日／水曜・日曜
・大根（おでん）　　　250円
・帆立しんじょう（おでん）　　　700円
・鱈フライバーガー　　　900円
[米本珈琲　本店]
営業時間／7:30〜15:30、（土）7:30〜16:00
・シティブレンド（ホット）　　　880円
・ベーコンエッグトースト　　　700円
[雲雀や]
営業時間／9:00〜15:00
定休日／水曜
・ソフトクリーム最中　チョコレートソース　500円
・ソフトクリーム最中　小豆　500円
・抹茶アイスクリーム最中　600円
[築地スタンド]
営業時間／9:30〜14:00
定休日／水曜（不定休）
・さつまいもチップ　　700円
　※トッピング　　　100円
[築地山長]
営業時間／6:50〜15:30
・山長の串玉　　200円
[築地そらつき]
営業時間／8:00〜15:00
・いちご大福　黒豆つぶあん　　500円
・いちご飴　　　600円
[斉藤水産]
営業時間／6:00〜17:00
・とびこ　　　1,300円

●東京スカイツリー（東京都墨田区）
※営業時間は公式HPにてご確認下さい

●東京ソラマチ（東京都墨田区）
[雅正庵]
営業時間／10:00〜21:00
・天空の抹茶ぷりん　特濃プレミアム　　　550円
[ベーカリー＆パブリック　ペニーレイン　ソラマチ店]
営業時間／9:00〜22:00
・ハニートースト　　　170円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜高級宿をお得に楽しめる０泊プラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】
北斗晶
佐々木健介

【今回訪れた施設】
■源泉湯宿 大成館 TAISEIKAN （静岡県熱海市）
・夕食付き０泊プラン（日帰り）
 １人あたり 13,200円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合もあります

【紹介商品】
■菓子舗　間瀬 本店（静岡県熱海市）
営業時間／8:00〜17:00
定休日／木曜日
・伊豆逢初（吉祥）　8個入り　1,296円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
 時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･

「３人組グループといえば」
1位　ネプチューン
2位　東京03
3位　THE ALFEE
4位　Perfume
5位　キャンディーズ
6位　森三中
7位　Mrs. GREEN APPLE
8位　ロバート
9位　シブがき隊