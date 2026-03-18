＜東京の人気観光スポットを巡るはとバスツアー＞

豪華寿司ランチ＆老舗店のうな重を堪能！浅草や東京スカイツリーなど

人気観光スポットを巡る、約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】

マヂカルラブリー

浅香唯

ユーキ（超特急）

シューヤ（超特急）

【今回体験したバスツアー】

＜はとバスツアー＞

お江戸味わい道中（築地でお寿司＆老舗のうな重）

[料金]大人：12,300円〜

【訪れた場所】

●すしざんまい 本陣（東京都中央区）

営業時間／11:00〜22:00

休館日／年中無休

・もも 3,809円

※ツアー料金に含まれています

●築地場外市場（東京都中央区）

[きつねや]

営業時間／6:30〜13:30

定休日／水曜・日曜

ホルモン丼 900円

[築地 正本]

営業時間／6:00〜15:00

定休日／日曜・祝日（市場休業日）

[築地ワインスタンド８８]

営業時間／平日 9:30〜15:00・土日祝 9:30〜15:30

・和牛肉寿司 スペシャルトッピング（雲丹、キャビア、イクラ）3貫 2,500円

・極上和牛サンドイッチ 大：5,800円、小：5,200円

・YUZURIの自家製柚子ネード ノンアルコール：900円、アルコール：1,000円

・和牛専門店の和牛とろとろスパイシーカレー

〜A5和牛イチボのローストビーフのせ〜 2,300円

[築地魚政 Tsukiji Fish Burger MASA]

営業時間／ハンバーガー販売 11:00〜17:00

定休日／水曜・日曜

・大根（おでん） 250円

・帆立しんじょう（おでん） 700円

・鱈フライバーガー 900円

[米本珈琲 本店]

営業時間／7:30〜15:30、（土）7:30〜16:00

・シティブレンド（ホット） 880円

・ベーコンエッグトースト 700円

[雲雀や]

営業時間／9:00〜15:00

定休日／水曜

・ソフトクリーム最中 チョコレートソース 500円

・ソフトクリーム最中 小豆 500円

・抹茶アイスクリーム最中 600円

[築地スタンド]

営業時間／9:30〜14:00

定休日／水曜（不定休）

・さつまいもチップ 700円

※トッピング 100円

[築地山長]

営業時間／6:50〜15:30

・山長の串玉 200円

[築地そらつき]

営業時間／8:00〜15:00

・いちご大福 黒豆つぶあん 500円

・いちご飴 600円

[斉藤水産]

営業時間／6:00〜17:00

・とびこ 1,300円

●東京スカイツリー（東京都墨田区）

※営業時間は公式HPにてご確認下さい

●東京ソラマチ（東京都墨田区）

[雅正庵]

営業時間／10:00〜21:00

・天空の抹茶ぷりん 特濃プレミアム 550円

[ベーカリー＆パブリック ペニーレイン ソラマチ店]

営業時間／9:00〜22:00

・ハニートースト 170円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜高級宿をお得に楽しめる０泊プラン＞

人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』

泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】

北斗晶

佐々木健介

【今回訪れた施設】

■源泉湯宿 大成館 TAISEIKAN （静岡県熱海市）

・夕食付き０泊プラン（日帰り）

１人あたり 13,200円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金

※料金は時期により異なります

※時期によってプランを扱っていない場合もあります

【紹介商品】

■菓子舗 間瀬 本店（静岡県熱海市）

営業時間／8:00〜17:00

定休日／木曜日

・伊豆逢初（吉祥） 8個入り 1,296円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。

詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･

「３人組グループといえば」

1位 ネプチューン

2位 東京03

3位 THE ALFEE

4位 Perfume

5位 キャンディーズ

6位 森三中

7位 Mrs. GREEN APPLE

8位 ロバート

9位 シブがき隊