第98回選抜高等学校野球大会が19日、甲子園球場で開幕する。優勝候補の筆頭に上がる山梨学院（山梨）の戦いを吹奏楽部の演奏が彩ってきた。

「V―ROAD」「新世界より」「ディープパープルメドレー」など近年人気の高い応援曲を得意とする中で、高校野球ファンが注目するのはオリジナル「BIG WAVE」だ。

ドラムロールから始まるこの曲。縦ノリ系でリズムもメロディーも秀逸だ。

吹奏楽部の現部長を務める伊藤瑠香さん（2年）は「山学の応援はBIG WAVEが伝統。応援の始まりと得点チャンス、ここで1本欲しい時に選手の背中を押す曲です」と紹介してくれた。

山梨学院が得意とする「V―ROAD」がJリーグのV・ファーレン長崎のチャントであることから湘南ベルマーレの同名チャントと混同されることもあるが、山梨学院の「BIG WAVE」は2013年に同校野球部OBでもあるシンガーソングライターの伸太郎さんが作曲して野球部に贈った曲を吹奏楽部がアレンジしたものだ。

全国初制覇した2023年センバツもこの曲がナインを鼓舞した。今や甲子園常連となった山梨学院は今大会が3季連続の出場。エースの菰田陽生投手（2年）らと同学年の伊藤さんも3季連続の甲子園応援。「自分たちの演奏で周りのお客さんも盛り上がってくれる。熱気が伝わってくる。気持ちがひとつになってグラウンドと一緒に戦っている感じがする」とアルプスでの貴重な体験を振り返った。

横浜には「第5応援歌」、大阪桐蔭には「You are スラッガー」、帝京には「スカイ・ハイ」…。強豪校の戦いを思い返すと必ず耳に残る名曲がある。山梨学院のそれは間違いなく「BIG WAVE」だ。