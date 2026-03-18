NHKの井上樹彦会長（68）が18日、東京・渋谷の同局で定例の会長・メディア総局長会見を行い、今年1月に同局のテヘラン支局長がイラン当局に拘束されたとされる件を受け、戦争報道について見解を示した。

イラン情勢が悪化している中で、同局においても、テヘラン支局長の拘束が報じられるなど、記者の安全を脅かすような事態も生じている。米国やイスラエルの攻撃に対する国際的な評価も分かれている状態。

これを受け、戦争報道への向き合い方を聞かれた井上会長は「戦争報道にあたっては、NHKは一方に偏らない公平公正な姿勢を保ち、視聴者に正確で客観的な情報を多角的に提供するように努めております」とコメント。「特に、戦況に関する情報については、情報源によって大きくその情報が異なったり、あるいは情報操作といったことも頻繁に行われるために、情報の出所を明記すること。それから、当局の監視下、検閲下のもとで行われた取材については、その旨を明示すること。その情報の性格や出所などについて、そういったことまでお伝えするということを重視しております」とした。

「それから取材にあたりましても、人命の尊重と安全の確保を第一にして行動させていまして、現地と国内に安全管理者を置いて、双方が安全に関する情報収集に全力で当たる、それから随時共有していくようにしています。引き続き、職員・スタッフの安全確保に万全を期して、平和の実現に寄与するという務めを果たしていきたいと考えております」と見解を示した。

尾崎正直官房副長官は2月25日の会見で、イランの首都テヘランで日本人1人が現地時間1月20日に現地当局に拘束されたことを明らかにした。米政府系メディア「ラジオ自由欧州・ラジオ自由」は24日、イラン当局がNHKのテヘラン支局長を拘束したと報じた。

同メディアの報道によると、支局長は同23日にテヘランのエビン刑務所に移送。エビン刑務所には多数の政治犯が収監されており、昨年6月にはイスラエルがイランの体制による弾圧機関だとして攻撃した。報道を受け、同局は「常に職員の安全を第一に行動しています。現段階でお答えできることはありません」とコメントしていた。

今月6日、茂木敏充外相はイランで拘束されている邦人は2人だとし、2人とは連絡が取れており、現時点で安全であることを確認していると説明。2人のうち1人は1月20日に現地当局に拘束されたNHKのテヘラン支局長とみられる。