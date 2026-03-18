なにわ男子が18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）で「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年アニバーサリー・セレモニー」に出席した。

21年3月18日にオープンしたマリオのゲームの世界にリアルに飛び込み、「だれもが一致団結して無敵になれるエリア」の大ファンという7人は開園前の午前7時にマリオ、ルイージ、ピーチ姫らとエリア入り口のスーパースター・プラザに登場した。

大橋和也は「スーパー・ニンテンドー・ワールドが5年経つってことですよね！ なんと、なにわ男子もデビューして5周年なんですよ。ありがとうございます！ そんな同い年の場所で、なにわ男子全員そろって、この場に立てていることがすごくうれしいです」と声を弾ませた。

メンバーは、お祝いに駆け付けたクルーたちと“一致団結”してリボンを引き、大きなアニバーサリーボックスを全員で開封した。紙吹雪が吹き出し、青空に舞いあがると、7人は「We are all STARS！ 無敵の1年スタート！」と声を合わせてマリオポーズを披露し、エリア開業5周年祝った。

最後に大橋が「スーパー・ニンテンドー・ワールドの5周年、“一致団結”してみんなで無敵な1年を楽しんでください！ そして、僕たちなにわ男子も5周年なので、一致団結して無敵状態でがんばりますので、応援よろしくお願いします」と力強く宣言した。