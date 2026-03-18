人気漫才師が続々登場 “漫才解体新書”ドラマ『ネタジョ』4.30スタート 主演は辻
辻凪子が主演し、板尾創路らが共演するドラマ『ネタジョ』が、MBSほかにて4月30日より放送されることが決定。物語に続々と登場する豪華人気漫才師が揃うキービジュアル、場面写真、辻と板尾のコメントが到着した。
【写真】“漫才エンターテインメント・ドラマ”が開幕！ 『ネタジョ』場面写真
本作は、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる“漫才解体新書”ドラマ。
お笑いブームが最高潮に達した現代。劇場を埋め尽くすファンたちの視線は、今や芸人のキャラクター性だけでなく、ネタの構造、緻密な計算に基づいたボケ、そして神業のようなツッコミの技術へと注がれている。そんな熱狂的なファンたちの中でも、一際異彩を放つ女性がいた。
その名は、影山幸子。彼女の関心はただ一つ、芸人の魂そのものである「ネタ」。赤いノートを手に連日劇場へ通い詰め、大御所・オール巨人をも彷彿とさせる鋭い視点で漫才を解剖していく彼女は、ネタを見るプロ「ネタジョ」と呼ばれていた。実力派芸人たちがネタを披露し爆笑を誘うステージの裏側で、幸子の脳内では瞬時に分析が開始されるのであった。
幸子がここまでお笑いにのめり込むのには、ある理由があった。それは、幼い自分を捨てて蒸発した母が遺した「オール阪神・巨人」の漫才テープ。厳格な大学教授の父からは、会社を辞めてまでお笑いに耽る生活を激しく反対されているが、幸子にとって漫才は、孤独な人生を支え続けてくれた唯一の光だったのだ。
笑いの裏に隠された計算と情熱。そして父娘の絆と自立の物語。「笑い」を論理で紐解き、感情で受け止める。前代未聞の“漫才エンターテインメント・ドラマ”が幕を開ける――。
主演は、間寛平が座長を務める劇団間座に所属し、NHK連続テレビ小説『わろてんか』『ブギウギ』『おむすび』、『晩酌の流儀』（テレビ東京）、『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）などの話題ドラマに出演したほか、舞台、映画などで幅広く活躍中の辻凪子。漫才の構造や手法にまで踏み込んで分析する熱狂的なファン、通称「ネタジョ」である主人公・影山幸子を演じる。
幸子の良き理解者となる喫茶店のマスター・横山伸一役には、圧倒的な存在感を放つ板尾創路。そのほか、注目の若手俳優・のせりん、中山莉子（私立恵比寿中学）、太田駿静（OCTPATH）、伊藤修子、ベテランの野村宏伸ら、バラエティ豊かな顔ぶれが物語を彩る。
キービジュアルは、“ネタジョ”の象徴である手帳をモチーフに、M-1王者からレジェンドまで、本人役で出演する漫才師8組が顔をそろえたもの。オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、チュートリアル、NON STYLE、ミルクボーイ、バッテリィズ、エバース、金属バットら錚々たるメンバーが集結している。劇中で彼らが披露する、本気ネタにも注目だ。
辻は「大阪で生まれ、私も小さい時から観ている大好きな漫才。それを題材にした作品に出演させて頂き、とても豪華な漫才師さんのネタを味わい、至福な時を過ごしました。人生で一番笑った日々でした。『ネタジョ』を見て、沢山笑って、元気モリモリになってもらいたいです！！！」とコメント。
板尾は「主人公を演じた、辻凪子さんが役にピッタリはまっていてクオリティが高いドラマになったと思います。毎話現役の漫才師の漫才とネタの客観的批評が見どころです。お気に入りのコンビが何話に出て来るかワクワクしながらご覧下さい」と語っている。
ドラマ『ネタジョ』は、MBSにて4月30日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて4月30日より毎週木曜25時、テレ玉にて5月4日より毎週月曜24時、群馬テレビにて5月5日より毎週火曜24時30分、とちテレにて5月6日より毎週水曜23時30分、チバテレにて5月7日より毎週木曜23時放送。
※辻凪子、板尾創路のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■辻凪子（影山幸子役）
ドラマ『ネタジョ』で漫才大好きな人を演じました辻凪子と申します。大阪で生まれ、私も小さい時から観ている大好きな漫才。それを題材にした作品に出演させて頂き、とても豪華な漫才師さんのネタを味わい、至福な時を過ごしました。人生で一番笑った日々でした。『ネタジョ』を見て、沢山笑って、元気モリモリになってもらいたいです！！！
■板尾創路（横山伸一役）
喫茶店のマスター役を演じました、板尾創路です。主人公を演じた、辻凪子さんが役にピッタリはまっていてクオリティが高いドラマになったと思います。毎話現役の漫才師の漫才とネタの客観的批評が見どころです。お気に入りのコンビが何話に出て来るかワクワクしながらご覧下さい。
【写真】“漫才エンターテインメント・ドラマ”が開幕！ 『ネタジョ』場面写真
本作は、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる“漫才解体新書”ドラマ。
お笑いブームが最高潮に達した現代。劇場を埋め尽くすファンたちの視線は、今や芸人のキャラクター性だけでなく、ネタの構造、緻密な計算に基づいたボケ、そして神業のようなツッコミの技術へと注がれている。そんな熱狂的なファンたちの中でも、一際異彩を放つ女性がいた。
幸子がここまでお笑いにのめり込むのには、ある理由があった。それは、幼い自分を捨てて蒸発した母が遺した「オール阪神・巨人」の漫才テープ。厳格な大学教授の父からは、会社を辞めてまでお笑いに耽る生活を激しく反対されているが、幸子にとって漫才は、孤独な人生を支え続けてくれた唯一の光だったのだ。
笑いの裏に隠された計算と情熱。そして父娘の絆と自立の物語。「笑い」を論理で紐解き、感情で受け止める。前代未聞の“漫才エンターテインメント・ドラマ”が幕を開ける――。
主演は、間寛平が座長を務める劇団間座に所属し、NHK連続テレビ小説『わろてんか』『ブギウギ』『おむすび』、『晩酌の流儀』（テレビ東京）、『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）などの話題ドラマに出演したほか、舞台、映画などで幅広く活躍中の辻凪子。漫才の構造や手法にまで踏み込んで分析する熱狂的なファン、通称「ネタジョ」である主人公・影山幸子を演じる。
幸子の良き理解者となる喫茶店のマスター・横山伸一役には、圧倒的な存在感を放つ板尾創路。そのほか、注目の若手俳優・のせりん、中山莉子（私立恵比寿中学）、太田駿静（OCTPATH）、伊藤修子、ベテランの野村宏伸ら、バラエティ豊かな顔ぶれが物語を彩る。
キービジュアルは、“ネタジョ”の象徴である手帳をモチーフに、M-1王者からレジェンドまで、本人役で出演する漫才師8組が顔をそろえたもの。オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、チュートリアル、NON STYLE、ミルクボーイ、バッテリィズ、エバース、金属バットら錚々たるメンバーが集結している。劇中で彼らが披露する、本気ネタにも注目だ。
辻は「大阪で生まれ、私も小さい時から観ている大好きな漫才。それを題材にした作品に出演させて頂き、とても豪華な漫才師さんのネタを味わい、至福な時を過ごしました。人生で一番笑った日々でした。『ネタジョ』を見て、沢山笑って、元気モリモリになってもらいたいです！！！」とコメント。
板尾は「主人公を演じた、辻凪子さんが役にピッタリはまっていてクオリティが高いドラマになったと思います。毎話現役の漫才師の漫才とネタの客観的批評が見どころです。お気に入りのコンビが何話に出て来るかワクワクしながらご覧下さい」と語っている。
ドラマ『ネタジョ』は、MBSにて4月30日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて4月30日より毎週木曜25時、テレ玉にて5月4日より毎週月曜24時、群馬テレビにて5月5日より毎週火曜24時30分、とちテレにて5月6日より毎週水曜23時30分、チバテレにて5月7日より毎週木曜23時放送。
※辻凪子、板尾創路のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■辻凪子（影山幸子役）
ドラマ『ネタジョ』で漫才大好きな人を演じました辻凪子と申します。大阪で生まれ、私も小さい時から観ている大好きな漫才。それを題材にした作品に出演させて頂き、とても豪華な漫才師さんのネタを味わい、至福な時を過ごしました。人生で一番笑った日々でした。『ネタジョ』を見て、沢山笑って、元気モリモリになってもらいたいです！！！
■板尾創路（横山伸一役）
喫茶店のマスター役を演じました、板尾創路です。主人公を演じた、辻凪子さんが役にピッタリはまっていてクオリティが高いドラマになったと思います。毎話現役の漫才師の漫才とネタの客観的批評が見どころです。お気に入りのコンビが何話に出て来るかワクワクしながらご覧下さい。