ABCラジオ「春の改編」、「ツギハギ」に新番組 東大出身芸人・無尽蔵がレギュラー枠に参戦
ABCラジオは18日、「春の番組改編」を発表した。お笑いコンビ・無尽蔵（野尻、やまぎわ）による新レギュラー番組がスタートする。
【画像】新しいお笑い芸人が参戦！『がっちゃんこ』シーズン2
東京大学出身の超高学歴な若手芸人・無尽蔵が、満を持してツギハギのレギュラー枠に参戦。2度の特番を経て、ついに2026年春、彼らの「知性」と「毒」が生ワイドで解き放たれる。
この番組からリスナーの東大合格を目指し、受験生＆社会人を応援。さらに高齢化が止まらない現在のお笑い界に、東大仕込みのロジックによる“鋭いメス”を。リスナーと共に、次世代のトーク・ワード・価値観を追求し、ラジオ界の偏差値を底上げしていく超・知的刺激型バラエティーとなる。
■番組概要
番組名：ツギハギ木曜日〜無尽蔵のワードマイスター〜
出演者：無尽蔵
放送時間：毎週木曜午後9時5分〜11時30分
初回放送：2026年4月2日（木）
【画像】新しいお笑い芸人が参戦！『がっちゃんこ』シーズン2
東京大学出身の超高学歴な若手芸人・無尽蔵が、満を持してツギハギのレギュラー枠に参戦。2度の特番を経て、ついに2026年春、彼らの「知性」と「毒」が生ワイドで解き放たれる。
この番組からリスナーの東大合格を目指し、受験生＆社会人を応援。さらに高齢化が止まらない現在のお笑い界に、東大仕込みのロジックによる“鋭いメス”を。リスナーと共に、次世代のトーク・ワード・価値観を追求し、ラジオ界の偏差値を底上げしていく超・知的刺激型バラエティーとなる。
■番組概要
番組名：ツギハギ木曜日〜無尽蔵のワードマイスター〜
出演者：無尽蔵
放送時間：毎週木曜午後9時5分〜11時30分
初回放送：2026年4月2日（木）