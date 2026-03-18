杉浦太陽、計画中の“家族旅行”に戦々恐々 料金が「大人5、子ども1、幼児1なんですよ（笑）」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇。今年家族でやりたいことを明かした。
【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽
イベント終了後、囲み取材に応じた杉浦。「今年やりたいこと」という報道陣からの質問に「妊娠出産でしばらく旅行に行けてなかったので、家族7人で。というか外出したことないんですよ、今まで。だからちょっと泊まりで海外ぐらい行きたいなと夢は見てます」と回答。計画については杉浦が経てているといい「全部やってます。飛行機の便から宿から全部手配してみたいな」と一手に担っていることを告白した。
続けて「総額がかなり大変な…？」と振られると「そうですね。上の子たちが大人料金なんですよ」と戦々恐々。「だから、予約するときに（料金が）大人5、子ども1、幼児1なんですよ。家族旅行で大人5ってどういうこと！みたいな（笑）。でも、そんな時代が来ましたね」とうれしい喜びを語った。
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。
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イベント終了後、囲み取材に応じた杉浦。「今年やりたいこと」という報道陣からの質問に「妊娠出産でしばらく旅行に行けてなかったので、家族7人で。というか外出したことないんですよ、今まで。だからちょっと泊まりで海外ぐらい行きたいなと夢は見てます」と回答。計画については杉浦が経てているといい「全部やってます。飛行機の便から宿から全部手配してみたいな」と一手に担っていることを告白した。
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