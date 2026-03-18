お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が17日放送のMCを務める「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。子育てパパを代表してゲストのママに謝罪する場面があった。

この日のテーマは母親が子育ての際に感じる罪悪感。番組では育児をしていて罪悪感を「いつも感じる」母親が17パーセント、「時々感じる」母親は51パーセントと、7割近くの母親が子育ての際に罪悪感を感じているとの調査データを紹介した。

一方で、父親の育児に対する満足度の調査データでは、「満足している」「やや満足している」が合わせると約7割だと伝えた。

これにタレントのいとうあさこは「めっちゃ（満足）してんじゃん！」「満足してないがゼロ！」とツッコミを入れ、モデルの西山茉希は「凄いなんか、うん、でしょうねって感じですよね」とコメントした。

現在はシングルマザーとして2人の娘を育てる西山は「母親からしたら、パパさんの事も含めて家事が生活じゃないですか。でもパパさんは、“ちょっと手伝って”、“うん分かった”って例えばこれを運ぶだけで“ふーっ”（仕事をやった）。なんかそれの切り抜き」とぼやき、いとうは「恥ずかしい…」と厳しく言い放った。

この日の出演者の中で唯一の父である上田は「あの〜、とにかくすみませんでした」と頭を下げた。