お笑いタレントのふかわりょうが18日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。トランプ米大統領が17日に自身のSNSで、イランへの軍事作戦について「我々はNATO諸国の支援を必要とせず、求めることもない。日本やオーストラリア、韓国も同様だ」「誰の助けも必要ない」などと投稿したことについて、深層心理を分析した。

ふかわは「くだけて言うと、もういいっていう感じですよね。でも、もういいっていう人って、本当にもういいのではなくて、そこで引き留めてもらいたかったり、優しさを欲しがっていたりするので、これを額面通り受け止めて何もしないとなったら、よりこじらせてしまうかもしれない」と話し始めた。

続けて、「ただ、あまりに手を貸しすぎると、やはりそれは世界の法秩序からみるとどうなんだろうという点や、イランとの関係は日本もありますので、距離感はすごく難しいですよね」とも語っていた。

米国とイスラエルのイランに対する軍事作戦に、トランプ大統領はNATOへも参加を呼びかけているが、ほとんどの同盟国は「関与したくない」などとしている。