女優かたせ梨乃（68）が17日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。自身が出演する同局系「あさこ・梨乃の5万円旅」の放送を複数回見る理由を明かした。

同番組は、かたせといとうあさこがゲストと共に予算5万5千円でロケを行う旅番組。かたせは「本当は5万円なんですけど、5万円だとあまりにもホテル代から、宿泊費から、無理なんですよ、3人で。消費税の分を5000円お願いして、ここ2回だけ…」と番組事情を説明した。

MCの佐久間宣行氏から「番組愛がすごい強くて何回も見るっていううわさを聞いたんですけど」と質問されると、かたせは「だいたい見れればオンタイムで。それもあさこちゃんにメールしながら。あさこちゃんだいたい仕事していらっしゃるので、『おっかけで見ます』とか言ってすぐ返ってくる」と共演のいとうあさこに連絡していることを明かした。

かたせは「だいたい3回見ます。オンタイムで見て、また次の朝見ます」と明かすと、伊集院光から「どうしてって言ったら変ですけど…」と理由を質問した。

かたせは「1回目は、飲みすぎちゃってよくわからない」と恥ずかしそうに明かした。「『あれ？』って思って、酔っぱらっちゃって。フフフ」と笑った。

伊集院は「チェックしなきゃで観てるんだけど、やっぱり夜だからお酒が進んじゃって。後半チェックできてないわけだ」と納得した。

佐久間氏は「これは続きますね、番組が。演者がこんだけフレッシュだったら続きます」と太鼓判を押した。