【大阪みやげの新定番】味の決め手はバニラとイカリソース!? 大阪でしか買えないアンリ・シャルパンティエの新作フィナンシェを本音レビュー

デパ地下のスイーツコーナーでもおなじみ、人気洋菓子ブランドの「アンリ・シャルパンティエ」。看板商品のフィナンシェは、手土産の品としても大人気ですよね。

そんな同店から、大阪限定のフィナンシェが新登場したんですよ！ 焼き菓子の中でも特にフィナンシェに目がない私、さっそく食べてみたのですが、その極上の味わいに驚きました。

もうね、率直に言わせてください。こんな洗練されたウィットに富んだスイーツが買えるなんて、羨ましいぞ大阪〜〜ッ!!!

【フレーバーはバニラとソース…!?】

大阪でしか買えない商品として、このたびアンリ・シャルパンティエに誕生したのが「大阪カカオ〜大阪ショコラ・フィナンシェ〜」。

ショコラのフィナンシェって聞いただけで、もう絶対においしいやつじゃん！って感じですが、こちらには2つのフレーバーがあるんです。

まずは、香り豊かな「バニラ」。そして、もうひとつが「ソース・ドゥ・フリュイ」といって、なんと関西でおなじみのイカリソースをアクセントに加えているというから驚きです！

【2種類とも素晴らしい〜！】

スイーツとして安心感のある「バニラ」と、未知数すぎる「ソース・ドゥ・フリュイ」。対照的ともいえる2つのフレーバーを採用するなんて、アンリ・シャルパンティエったら遊び心がありますよね。

フィナンシェが大好きでいろんなお店を食べ歩いたことがある私としては、2種類とも気になるところ。編集部にどちらも届いたので、さっそくいただいてみましたよ〜！

◾️バニラ

まずは、王道感のある「バニラ」からいただきます。こちらには、ウガンダで農園を率いる大阪出身の岡野さんという方が手がけたカカオとバニラが使われているんですって。

原材料にもこだわって作られているのね！と思いながら食べてみると、これはもう嫌いな人いないんじゃないの？と思うほど、全世代に好まれそうなおいしさだわ〜！

まず、カカオとバニラのバランスが素晴らしいんですよ。口に入れた瞬間はカカオ、そこからカカオとバニラが見事に調和して、最後は贅沢なバニラの余韻がじんわりと残る感じ。

アンリ・シャルパンティエのフィナンシェらしい高級感のある味わいを、思う存分堪能することができます。口の中が幸せだ〜♡

◾️ソース・ドゥ・フリュイ

続いては、個人的にもめっちゃ気になる「ソース・ドゥ・フリュイ」をいただきます。なんせ、こちらには先ほどと同様のカカオに加えて、イカリソースが使われていますからね。味の想像がつきません。

ひと口食べてみると、おおおっ!? カカオのコク深さの中に、たしかにソースの気配を感じる〜！ イカリソースってフルーティーだからなのか、驚くほど違和感なくマッチしているではないですか！

ソースとしての存在感はありつつも、悪目立ちしていないんですよ。あくまで、フィナンシェの上品な風味を引き立てるスパイスのひとつって感じなのがすごい！

このマリアージュが本当に秀逸で、心から拍手を送りたいほど。ひと口サイズなのも、あとをひく魅力があってまた良きです◎

【大阪土産にピッタリです】

どちらもアンリ・シャルパンティエらしいリッチなテイストながら、それぞれフレーバーの個性が輝いていた「大阪カカオ〜大阪ショコラ・フィナンシェ〜」。

これは、大阪土産として新定番になる予感！ 期待を裏切らないおいしさを求めるなら「バニラ」、意外性のあるおいしさを求めるなら「ソース・ドゥ・フリュイ」がおすすめです。

それぞれ1箱に10個入りで、お値段は各1296円。大阪府下のアンリ・シャルパンティエ店舗（一部店舗を除く）にて販売中ですよ。

※本文中の価格は税込みです。

参考リンク：アンリ・シャルパンティエ、プレスリリース

執筆・撮影：つぼみまい

Photo：(c)Pouch

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