考えられる日本の対応は？

緊迫する中東情勢をめぐり「ホルムズ海峡の安全確保に協力してほしい」と、日本を含む７か国に艦船派遣を求めていた米・トランプ大統領ですが、１８日には一転、「支援は必要ない」と表明しました。

【画像を見る】「自衛隊が活動している地域が非戦闘地域」イラク特措法をめぐる小泉首相（当時）の答弁

高市総理は当初、「日本としてどのような対応が可能か、法的観点も含めて総合的に検討中」としていましたが、仮に自衛隊が派遣される場合、どのような対応が考えられるのか？

軍事ジャーナリスト・潮匡人氏、笹川平和財団・河上康博氏に聞きました。

平時に自衛隊ができる活動 （１）訓練

平時に自衛隊ができる活動は３つあります。

１つ目が「訓練」。「国の安全を保つため我が国を防衛することが主たる任務」と定められた自衛隊法第３条などが法的根拠となっています。

かつては北朝鮮のミサイル発射にあわせ迎撃ミサイルを発射角度に設定することも「訓練」とみなされていました（軍事ジャーナリスト・潮匡人氏）。

平時に自衛隊ができる活動 （２）調査研究

２つ目が「調査・研究目的」。法的根拠は「所掌事務の遂行に必要な調査および研究を行うこと」と定める防衛省設置法第４条です。

２００１年の９・１１テロ直後、横須賀から出港するアメリカの空母を海上自衛隊が護衛艦で随伴したという例があります。

また２０１９年にイランが原油タンカーを攻撃した際、アメリカ主導の有志連合がホルムズ近海の警戒活動を行いましたが、日本は参加せず独自に海賊対処と日本船舶の安全確認を行いました。

平時に自衛隊ができる活動 （３）海上警備行動

３つ目が「海上警備行動」。法的根拠は「日本船舶の警備、不審船の対応ができる」旨を定めた自衛隊法第８２・９３条です。

この場合、警察と同様の範囲で武器使用が可能で、１９９９年には日本領海内に侵入した北朝鮮の不審船に警告射撃した例があります。

日本はどこまでできる？（１）「重要影響事態」の場合

仮に自衛隊を海外へ派遣する場合、今回のケースでは「重要影響事態」or「存立危機事態」の認定、あるいは新法律の制定が必要となります。

「重要影響事態」とは、「我が国の平和・安全に影響を与える事態に際し、後方支援活動などを行う」事態で、閣議決定・国会承認が必要になります。

給油・給水・物資補給などの後方支援活動が可能となりますが、武器提供や戦闘現場での活動、戦闘は認められません。

日本はどこまでできる？（２）「存立危機事態」の場合

一方、「存立危機事態」とは、日本と密接な関係にある他国に武力攻撃が発生し、これにより日本に明白な危険がある事態を指します。

日本が攻撃されているのと同等とみなし、防衛のために武力行使が可能となりますが、こちらも閣議決定・国会承認が必要です。

今回の場合、イラン軍が米軍基地を攻撃しているうえ、ホルムズ海峡“封鎖”で日本に原油が入ってこない可能性も考えられます。この点が「日本に明白な危険」にあたるのかなど、「存立危機事態」の認定をめぐっては様々な議論がありそうです。

日本はどこまでできる？（３）「特別措置法」制定の場合

既存の法律で対応できない場合、新たに「特別措置法」を制定するケースも。

２００１年の９．１１のあと、「テロ対策特別措置法」が制定され、主にインド洋での給油・物資輸送・医療支援などが行われました。

また、２００４年には「イラク特別措置法」が制定され、イラク国内での復興支援・インフラ整備などが行われました。

共に武力行使は禁止され、「非戦闘地域」での活動でしたが、２００４年の「イラク特措法」における「非戦闘地域」の定義を聞かれた小泉総理（当時）が「私に聞かれても分かるわけがない。自衛隊が活動している地域が非戦闘地域なんです」と答えたことは今なお記憶されているところです。

「重要影響事態」認定での後方支援が現実的＜軍事ジャーナリスト・潮匡人氏＞

今回の場合、どのような選択肢が考えられるのか？

「重要影響事態」認定での後方支援が現実的な選択肢だと主張するのは潮氏です。

（軍事ジャーナリスト・潮匡人氏）

「自衛隊はこの３０年間、“抑制的に”海外活動をしてきた。国内での災害救助活動もあわせ感謝されてきた実績もある。日本だけ何もしないわけにはいかない」

また、今後同じことを繰り返さないためにも、資源輸送護衛法など「特措法」の検討も必要ではないかと言います。

軍事対応でなく外交という選択肢も「日本の仲介はアメリカにとってもメリット」＜笹川平和財団・河上康博氏＞

一方、「今の状況では事態認定は難しい」「戦闘地域から距離を置いた調査・研究（情報収集）なら可能か」と指摘するのは、笹川平和財団の河上康博氏。

軍事対応でなく外交＝アメリカ・イランの仲介についても言及。

（笹川平和財団・河上康博氏）

「トランプ大統領も当初の考えから誤算があり終戦を望んでいる中、日本の仲介はアメリカにとってもメリットがある。また、終戦し完全に安全でなければ、少なくとも日本関連船舶はホルムズ海峡を通峡すべきではない」

（２０２６年３月１７日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）