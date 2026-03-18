第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。第４日第２試合で大垣日大（岐阜）と対戦する近江（滋賀）の小森博之監督（４２）が意気込みを語った。

近江と大垣日大はともに多賀章仁前監督（近江）、阪口慶三前監督の時代から練習試合を頻繁に行ってきた。大垣日大・高橋正明監督（４３）との対談で小森監督は「感謝です。初戦、大垣日大さんが相手で良かったな、と。感謝の気持ちを持ってプレーしたい」と意気込んだ。

最速１４８キロのエース右腕・上田健介（３年）が本調子でないことを明かした指揮官は「（上田は）出力が上がってなく、球速が出ません。（練習試合で登板した）４試合は全て負けています。本番までなんとかいけたら」と期待したが、背番号１０の右腕・元（はじめ）翔之介（３年）が急成長していることを付け加えた。

４番・捕手の杉本将吾主将（３年）は「上田はコンディションは良くないけど、３月の頭からは状態は戻ってきています。元はすごく良くなった」と投手陣を分析。高校通算２６本塁打のスラッガーとしても「（打撃の状態は）いいと思います。今までで一番いい状態。コンパクトにセンター返しを意識しています」と、打撃での援護を誓っていた。