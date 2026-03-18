『ミヤネ屋』桜開花中継で…事件です！ まさかの人物”ガッツリ映り込み” 宮根誠司が笑い止まらず「満開やで」
18日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）では、冒頭で「東京の桜開花」に関するニュースを伝えた。その中で、禁断の“裏番組イジり”が飛び出した。
【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
東京・靖国神社から、桜の開花宣言にいたるか否かについて中継で伝えていたところ、裏番組の『ゴゴスマ』リポーターを務める阿部祐二氏が『ミヤネ屋』のカメラに“ガッツリ”映り込む事態に。
宮根誠司氏が「うしろ、阿部さんが…」と即座にコメント。阿部氏がピンクの衣装を身につけていたことから「阿部さんも、桜にカウントして（笑）。完全に開花してたで、阿部さん」とイジると、蓬莱大介氏から「他局イジったらアカン（笑）！」とツッコミを受けた。
宮根氏のイジりは止まらず、その後も「咲いてるやん、阿部さんがひとつ（笑）。満開やで、完全に！阿部さんによろしくお伝えください！」と中継先のリポーターに呼びかけていた。
【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
東京・靖国神社から、桜の開花宣言にいたるか否かについて中継で伝えていたところ、裏番組の『ゴゴスマ』リポーターを務める阿部祐二氏が『ミヤネ屋』のカメラに“ガッツリ”映り込む事態に。
宮根氏のイジりは止まらず、その後も「咲いてるやん、阿部さんがひとつ（笑）。満開やで、完全に！阿部さんによろしくお伝えください！」と中継先のリポーターに呼びかけていた。