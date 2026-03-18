JR東日本、相次いだ輸送障害受け社長ら報酬返上の処分 20％返上を1ヶ月「当社グループへの信頼を著しく棄損いたしました」

JR東日本、相次いだ輸送障害受け社長ら報酬返上の処分 20％返上を1ヶ月「当社グループへの信頼を著しく棄損いたしました」