ガソリン高騰のなか、ありがたい一番低燃費仕様！

2026年2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東のホルムズ海峡が事実上の封鎖状態にあります。

ホルムズ海峡は世界各国、特にアジア諸国の原油調達における重要なルートです。

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日本では2025年末にガソリン税の暫定税率が廃止され、1リットルあたり25.1円の上乗せがなくなり、歓迎の声があがっていました。

しかしながら中東情勢の悪化にともない、再びガソリン価格が上昇に転じ、予断を許さない展開となっています。

そのような環境下においても、燃費の良いクルマはガソリン代を抑えられる移動手段として、頼りになる存在といえるでしょう。

今回はトヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」の中で、最も燃費が良いグレードを紹介します。

シエンタは2003年の発売以来、日本の道路事情に適した扱いやすいコンパクトミニバンとして人気を博しています。現行モデルは2022年にフルモデルチェンジした3代目です。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表する「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2026年2月の販売台数は9770台で、シエンタは2位にランクインしました。

2025年8月実施の一部改良では、新装備と先進安全機能の追加、人気オプションの標準装備化により、商品力を向上させています。

そんなシエンタのなかでも、最も燃費性能に優れているのはHYBRID X 2WD（5人乗り）です。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベースは2750mm。ミニバンながら扱いやすいサイズを維持しています。

シエンタは全体的に四角いフォルムで角を丸くした、愛着のわくデザインを採用しています。

エクステリアはすっきりとした印象のLEDヘッドランプやテールランプ、シンプルな15インチスチールホイール＋フルキャップを装着。ボディカラーは4種類のモノトーン色から選べます。

インテリアカラーはブラック、シート素材はファブリックを採用。パワースライドドアは助手席側にのみ装着され、オプションで両側スライドドアを選ぶことはできません。なお、パワースライドドアは指で操作できるワンタッチスイッチ付きの仕様です。

運転席周りには、アナログメーターと4.2インチマルチインフォメーションディスプレイ、ウレタンステアリングが標準で装備されています。

パーキングブレーキについては、全車にブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキを搭載。

ブレーキホールド機能をオンにしたままPowerを切った場合も、次回の運転から同じ設定が適用される仕様です。空調については、Xグレードを含む全車にオートエアコンを標準装備としています。

安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を全車に標準搭載。レーダークルーズコントロールは先行車の停止にあわせて自車も停止する停止保持機能を搭載、そしてドライバー異常時対応システムを追加するなど、一部改良で先進安全装備がアップデートされました。

その一方で、「バックガイドモニター」「パノラミックビューモニター」「ブラインドスポットモニター」などの機能はオプション設定です。

パワートレインは1.5リッターハイブリッドシステムを搭載。駆動方式はFF（2WD）を採用。

燃費はWLTCモードで28.4km／Lと、シエンタのラインナップの中で最も優れた数値を記録しています。

なお、価格（消費税込み、以下同）は243万9800円で販売されています。