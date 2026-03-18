＜大切な大切なペットは＞あなたにとって「家族」ですか？きっちり線引きしていますか？
みなさんはペットを飼っていますか？ そのペットは、あなたにとってはどのような存在でしょう。もしペットを飼っていない場合、「飼っている」として一緒に考えてほしい質問が届きました。
『みなさんは飼っているペットを“家族”と呼びますか？ それとも“家族”とは呼びませんか？』
“ペットも家族の一員”。そのような言葉を耳にしたことがあるママも多いのではないでしょうか。しかし、ペットはあくまでもペット。動物と人とが家族になれるのかどうか……。ママたちの反応を見てみましょう。
今回の質問に対し、投稿者さんは「呼びます」「呼びません」の2択アンケートを用意してくれました。その結果がこちら。
呼びます：73%
呼びません：27%
約7割以上がペットは「家族である」「家族と呼ぶ」と考えているようです。ある意味予想通りの結果にも思えますが、それぞれを選んだママたちの声が気になるところです。ペットを飼う人の多くは“家族の一員”と思っていても、日本の法律上では「物」として扱われてしまう現状。その結果、「家族ではない」「家族とは呼ばない」と考える声もあながち間違いではないような気もしてきます。
ペットを“家族”と呼びたいママたち
『大切な家族ですから』
『家族です。戸籍を作りたいくらいです』
ペットも家族と呼びたいママたちの声。戸籍を作りたいという声、共感されるかたも多いかもしれませんね。今の日本の法律では物扱いされてしまう悲しさも、法整備されることで改善されればいいのにと思わずにはいられません。
『家族だし猫に向かって「母ちゃんとお昼寝しようか」みたいに話しかける。外では絶対言わないけどね』
こちらもペットがいるご家庭“あるある”かもしれませんね。ペットに対し、飼い主さんは「ママ」「パパ」、もしくは「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」なのかもしれません。ペットが末っ子だったり、長男・長女だったりする可能性もあるかもしれませんね。同じ空間で同じ時間を共有することで家族化していくペット。なにも考えず当然のように声を掛けることも、ある意味“普通”なのでしょう。これぞ“家族”というものですね。ですが、みなさん口を揃えて「外では絶対言わない」と言い切るところが興味深くありませんか？ こちらもペットを飼っている人“あるある”かもしれませんね。
『飼いはじめはあくまでも“ペットはペット”って割り切ったつもりでいても、いつの間にか家族の一員って思っちゃう』
時間が育む家族の絆。それは動物であっても同じですよね。言葉の壁・体の壁を超えて深まっていく愛の形。これもひとつの家族のあり方ではないでしょうか。血縁や種族を超えた家族があっても別に構わない気もします。だって思うことは自由ですから。
ペットを“家族”とは呼ばないママたち
『そこは間違ってはいけないところだと思っている。家族とペットは別、違う』
『あくまで犬は犬。猫は猫。かわいいけどね。子どもと同等とは思わない』
一見ドライなように聞こえますが、これもひとつの考え方ですよね。ペットを家族と呼ばない、思わないからといって、ペットへの愛がないわけではありません。大切に思っていてもきちんと線引きをする。線引きをすることで深まっていく関係もきっとあるのでしょう。“家族”という形に拘らない愛……かもしれませんね。
『家族とは少し違うかな。でも大切な猫だよ』
『自分から自分のペットを家族とは言わないけど、よそのペットにはご家族として扱っている』
ママたちから寄せられた興味深い回答。この回答を皆さんはどのように受け止めますか？ よそのお家のペットを、そのご家庭の家族として扱える優しさは素晴らしいですよね。誰かの大切な存在を軽んじることがない。簡単なようで難しいことではないでしょうか。また、家族とは少し異なる形の愛を語るママの声。こちらもわかるような気がしますね。家族と呼ばないから冷たい・大切にしていないではありません。うまく言葉にはできないかもしれませんが、ただ愛していて大切な存在。それでいいのかもしれませんね。
家族でも線引きは必要
『ペットはペットだよ。決して人間と同等ではない』
“家族”のラベルをつけてカテゴライズすることで、誤解が生じる可能性もありそうですね。有事の際や公共交通機関に一緒に乗車する際、家族だと思っていても、“物”として扱われることを受け入れなくてはなりません。しかし、どの飼い主さんもそこはきちんと割り切っているのではないでしょうか。同等ではないけれど、家族と呼びたい、家族として受け入れたいという“想い”の部分を大事にしているのでしょう。
『周りが「大事な家族だもんね」と言ってくれると、そうだよ家族だよって言うよ。でも、状況に応じて使いわけしている。震災が起きたら避難所に一緒はムリだとわかっている。だからマンションが壊れない限り一緒にいたいとは思っている。でもそれを旦那に話すと怒られた』
なにかがあったときに突きつけられる現実。大切な家族と思っているからこそですよね。いざというときに決断する勇気は必要になりますので、家族であっても家族でなくても、考えておかないといけないことかもしれません。
家族でもあり家族ではない。不思議な関係
ペットは家族なのか家族ではないのか。家族と呼びたい・扱いたい人もいれば、呼びたくない・扱いたくない人もいる。これはどちらも正解ではないでしょうか。両者の声を見ていて、どちらのほうが愛が深いとは考えませんよね。どう思っていようとペットは愛しくてかわいくて、なくてはならない存在。愛の形に名前がつくかどうか、ただそれだけのことですよね。どうか多くのご家庭で飼い主さんとペットたちが、楽しく幸せに暮らしていけますように。そう願うばかりです。