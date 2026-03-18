木村彩子、覚えたての台湾語を披露も…「全然違います」とまさかのダメ出し
木村彩子が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー第2戦「台湾ホンハイレディース」に参戦するために滞在した台湾での思い出を楽しい写真と共に投稿した。
【写真】まさか!? コースに出没したクジャクを木村彩子が後ろから…
投稿では最初に「覚えた台湾語」として、「ニーハオ(こんにちは)」「ムーツァン ツァイツゥ(木村彩子)」「シンクーラー(おつれさまです)」という3つの言葉を紹介した。続けて「難しすぎて楽しすぎた」「台湾がスキになりました」「食べ物美味しいしサイコーっ」「シェイシェイ」と話題はゴルフ場のことから食事まであちらこちらに飛んでいた。そしてレストランで美味しそうな小籠包をカメラに見せたり、コースで見つけたクジャクの後ろからそっと忍び寄ったりする写真や、練習グリーンをトコトコと横断していくメスのクジャク、気持ちよさそうに放ったティショットの動画などを公開した。投稿の最後ではハッシュタグを添えて、台湾出身のウー・チャイェンに教わったという台湾語についてこんな裏話も明かした。「#さっき日本でウーちゃんに会って言ってみたら」「#全然違いますって笑」といきなりの全否定。どこが違うのかを聞いてみると「ムーが違うって爆笑」と最初の一音からダメ出し。「そこからかい 笑」と自分でも呆れてしまっていた。投稿を見たファンも「中国語は同じ音でも上がり下がり等で5つあるので、難しいですよねー」と同情する人から、「ちがってたんかい！」とツッコミを入れる人まで様々。また「コースに孔雀だもんな。驚いたよ」「クジャクハンター彩子さん」などの声も聞かれた。ちなみに木村はタフなコースコンディションに苦戦しながらも21位タイでフィニッシュ。次戦は千葉で開催される「Vポイント×SMBCレディス」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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