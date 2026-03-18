杉浦太陽 長男のひとことで“変身” トレーニングで12キロ増量「腕相撲大会負けたことないですね」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇。長男とのエピソードを披露した。
【全身ショット】12キロ増量…？力強いパパに変身したと語った杉浦太陽
杉浦は「長男が5歳ぐらいの時に、『パパはウルトラマンだよね』って。『そうだよ』って言ったら、『なんでそんな細いの？骨見えてるけど』って言われてショックを受けて」とまさかの告白。
「『じゃあ、ちょっとパパ頑張って変身するわ』って言って、そっから筋トレを始めて、筋肉だけを12キロ増やしたんですよ。そしたら、小学校上がったぐらいに、僕、もう結構ムキムキになって。日記が。幼稚園、保育園の時はパパ＝棒だったんです。棒です。もうムキムキのパパが書いてあって、ちゃんと伝わってると思って」とうれしかったと告白。続けて「だから、もう親はやっぱ背中で語るじゃないですけども、そうやって努力して、子どもたちってやっぱり視覚的に入ってくる情報ってやっぱ多いから。パパのイメージが、なんか華奢なパパから、なんか力強いパパに変わったなっていうのは、すごく嬉しかったです」と語った。
このトレーニングは思わぬ副産物も。「パパ友の腕相撲大会。負けたことないですね。大体、パパたちが酔っぱらって、『腕相撲しようぜ』ってみんな来るんすけど、ガン！って（倒して）『パパすげえ』みたいになっていました」と語った。
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。
【全身ショット】12キロ増量…？力強いパパに変身したと語った杉浦太陽
杉浦は「長男が5歳ぐらいの時に、『パパはウルトラマンだよね』って。『そうだよ』って言ったら、『なんでそんな細いの？骨見えてるけど』って言われてショックを受けて」とまさかの告白。
このトレーニングは思わぬ副産物も。「パパ友の腕相撲大会。負けたことないですね。大体、パパたちが酔っぱらって、『腕相撲しようぜ』ってみんな来るんすけど、ガン！って（倒して）『パパすげえ』みたいになっていました」と語った。
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。