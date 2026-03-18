杉浦太陽「朝が1番ドタバタ」 0歳児育児→昨夜は4回のミルク「いつ朝か、いつ夜かちょっとわかんない感じで（笑）」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇した。
【全身ショット】さわやか…！春らしい色合いの衣装で登場した杉浦太陽
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。
5児の父である杉浦は、子どもたちとの生活について「朝が1番ドタバタですね。やっぱ中学生、高校生、小学生いますので、朝ごはん食べさせて、着替えさせて、送り出しまで…結構5分単位、1分単位では刻んでやってますね」と、朝のドタバタぶりを明かした。
また「1番下の子がまだ0歳なので、昨日の夜中も、（午前）2時、4時、5時半、6時半で、ずっと妻とミルクやってたんですけど…それで6時半に起きたら、7時過ぎには学校のしたくがあって…。だから、いつ寝て、いつ朝か、いつ夜かちょっとわかんない感じで、仕事もやってきましたけども（笑）」と大変さを語った。
また、妻の辻とは「子どものことも逐一連絡して、『今日は何時に帰ってくる』とか『今日は学校時間短縮だから早いよ』みたいな」と連携していることを明かし、「だから、毎日僕が仕事終わる時間を報告して、妻が間に合わなかったら僕迎えに行ってみたいな、こういう連携プレーがないと（大変）」と語った。
【全身ショット】さわやか…！春らしい色合いの衣装で登場した杉浦太陽
トヨタ自動車が発売する子どもの安全と親の安心をつなぐ見守りGPSサービス「SayuU（サユー）」の新モデル発表にともない、杉浦と、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）で子どもの交通安全を研究する大谷亮氏（交通心理学）を迎えたこのイベント。「SayuUを通して、7歳の事故を考える」をテーマに、新入学シーズンに多くの親が抱える「子供のひとり歩き」への不安と、その解決策について語り合った。
また「1番下の子がまだ0歳なので、昨日の夜中も、（午前）2時、4時、5時半、6時半で、ずっと妻とミルクやってたんですけど…それで6時半に起きたら、7時過ぎには学校のしたくがあって…。だから、いつ寝て、いつ朝か、いつ夜かちょっとわかんない感じで、仕事もやってきましたけども（笑）」と大変さを語った。
また、妻の辻とは「子どものことも逐一連絡して、『今日は何時に帰ってくる』とか『今日は学校時間短縮だから早いよ』みたいな」と連携していることを明かし、「だから、毎日僕が仕事終わる時間を報告して、妻が間に合わなかったら僕迎えに行ってみたいな、こういう連携プレーがないと（大変）」と語った。