イラン情勢の緊迫化に伴い、原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格が急騰。原油先物取引価格は右肩上がりとなっており、ガソリン価格も上がっている。

【映像】ホルムズ海峡付近の様子

ニュース番組『わたしとニュース』では、中東情勢の悪化に伴うガソリン価格の高騰と、私たちの生活に直結する物価上昇への懸念について、お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえとともに考えた。

■くわばたりえ「送料無料もできなくなっちゃうのかな」

レギュラーガソリンの価格が1リットル200円の場所も確認されており、生活への影響が深刻化している。政府は19日からガソリン価格の補助金制度を再開。小売価格を１リットル170円程度に抑制する方針を表明した。

こうしたガソリン価格の高騰について、車を持っていないというくわばたは「私は車を持っていないが、友達がみんな『最悪』って言っている。結局これだけ上がってくると、宅急便とか送料無料でやってくれるところもあるけど、送料無料もできなくなっちゃうのかなとか。物価もさらに上がってくるでしょうね」と述べた。

さらに、「車を使わない人であっても無関係ではないですよね」と本間智恵キャスターに振られると、「本当に無関係じゃないと思う」と同意した。

■友人への「お礼」のハードルも上がる？

くわばたは、友人や知人の車に乗せてもらう時も今までと違ってハードルが上がってしまうとして「今までもちょっと申し訳なかったのに。『ありがとう』のお返しみたいなのものも値が張ったものにしていった方がいいのか…。どうしています？」と問いかけた。

これに対し、本間キャスターは「物を返す時もあるが、プラスアルファで『PayPayしておくね』みたいな時もある」と応じた。

くわばたは「それこそ『駐車場代は払わせて』とか。でも、これだけ上がってしまうと駐車場代だけではいけなくなってくるな…」と語った。

（『わたしとニュース』より）